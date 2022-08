Luis Suarez a toujours prévu le retour de Nacional, mais cela ne rend pas le retour moins surréaliste

Il y a quelque temps, sur un mur de briques à l’extérieur du Parque Central, quelqu’un a peint l’insigne Nacional et écrit un message dans le rouge, le blanc et le bleu du club. Ce n’est pas un effort particulièrement soigné, les lettres de taille inégale, dessinées à la hâte et le badge bancal, le tout assez grossier, mais d’une manière ou d’une autre, c’est mieux pour cela. Et il y a quelque chose dans le message, quelque chose de significatif dans sa simplicité. “Je reviendrai toujours vous voir”, lit-on.

Y volvió pic.twitter.com/GSIt8GKBjb – Sid Lowe (@sidlowe) 1 août 2022

Cette semaine, Luis Suarez l’a fait.

Seize ans après son départ en tant qu’adolescent au cœur brisé en suivant désespérément sa petite amie à travers l’Atlantique même si Groningen n’était pas exactement Barcelone, Suarez a rejoint le club où sa carrière a commencé. Il avait 14 ans quand il est entré pour la première fois, 18 ans quand il est sorti. Il a 35 ans maintenant.

Alors qu’il se dirigeait vers le Parque Central pour sa présentation, un biplan passa derrière une bannière indiquant “Suarez à Nacional” – le message qui a commencé comme une demande, une de ces idées folles dont personne ne pense vraiment qu’elles se produiront, était maintenant une réalité. La vidéo de celui-ci a été enregistrée par Sofi, la petite amie pour qui il a quitté la maison et la femme avec qui il est revenu.

Delfi, Benja et Lauti, leurs enfants, étaient avec eux et beaucoup d’autres aussi, l’impact était énorme. Ce genre de chose n’arrive plus vraiment. Quelque 20 000 billets avaient été vendus pour accueillir à nouveau le gamin qui avait fait ses débuts pour eux en mai 2005 et qui était parti l’été suivant après avoir remporté la ligue. Suarez a reçu le maillot n ° 9 d’Emmanuel Gigliotti, l’attaquant qui a déclaré que c’était un “honneur” de l’abandonner. Il y avait un message de Lionel Messi : “Je sais ce que cela signifie pour vous de rentrer chez vous”, sourit-il. Une vidéo jouée avec des images de Suarez d’il y a des années à Nacional et au-delà, accompagnée d’un morceau du groupe de Montevideo No Te Va A Gustar. “Reviens à la maison quand tu veux”, disait-il.

“Je suis ici grâce à vous et parce que je le voulais”, a déclaré Suarez aux fans dans les gradins. “Mes merveilleux enfants rêvaient que je joue pour Nacional.”

Il l’avait fait, de toute façon. Et bien sûr, c’était le point cette semaine, ou du moins une partie de celui-ci. Suarez a quitté Salto à l’âge de sept ans, sa famille déménageant à Montevideo et vivant dans le quartier de La Comercial. Il ne le savait pas, jusqu’à plusieurs années plus tard, lorsqu’un homme promenant un chien s’est arrêté pour discuter avec son frère par pur hasard et sans même savoir de qui il s’agissait, mais Obdulio Varela vivait juste en face – sans doute les deux plus importants footballeurs de l’histoire de l’Uruguay à moins de 50 mètres. Sa mère travaillait comme femme de ménage à la gare routière ; son père, avec qui elle s’était séparée, travaillait là où il pouvait.

Juste derrière la maison se trouvait un chemin de gravier rugueux et étroit où ils jouaient. On l’appelait le callejon — “la ruelle.” À une extrémité se trouvait un citronnier et à l’autre se trouvait une prison pour femmes. À côté se trouvait une maison d’enfants entourée de barbelés. Ce n’était pas toujours un endroit formidable, surtout après la tombée de la nuit, mais c’était un génial lieu d’être. Tout le long, des ateliers, des volets métalliques rabattus pour servir d’objectifs. Ou bien des poteaux peints ont fait l’affaire. Là, Suarez a percuté tout le monde, poitrine tendue – un peu comme maintenant, vraiment. Lorsqu’il a rejoint le club local d’Urreta, ce n’était pas moins féroce.

Le frère aîné de Suarez, Paolo, de six ans son aîné, a joué – il construirait une carrière réussie en Colombie, au Salvador et au Guatemala ainsi qu’en Uruguay. Tout comme son jeune frère Maxi. En fait, Luis a affirmé que même s’il n’avait pas réussi, Maxi était le meilleur footballeur. Luis voulait jouer pour Nacional, l’équipe qu’il soutenait.

Il allait à leurs matchs, même s’il devait aussi aller aux matchs de Penarol parce que c’était l’équipe de Maxi – la famille était presque exactement divisée au milieu en ce qui concerne la grande rivalité de l’Uruguay – et sa mère a insisté sur le fait qu’ils devaient aller ensemble. Même si cela signifiait regarder la “mauvaise” équipe certaines semaines, même s’ils se blessaient. Suarez se souvient avoir été confronté lors d’un match à un fan de Penarol dans les tribunes voulant savoir pourquoi il ne célébrait pas un but. Sous son pantalon, il portait des chaussettes Nacional, un petit acte de rébellion.

En fin de compte, tous les deux se retrouveraient dans le système des jeunes de Nacional. Suarez n’y est peut-être pas resté longtemps. De son propre aveu, il n’a pas toujours été le plus dévoué, mais Wilson Pires, qui travaillait au club et que Suarez avait souvent mendié pour le ticket de bus pour aller voir Sofi, l’a aidé à le guider. L’a prévenu aussi. Paolo aussi. Et Sofi aussi, une sorte de salut, son tout. Plus encore, en fin de compte, qu’il ne s’y attendait.

Lorsqu’elle a été forcée de partir avec sa famille, tout a changé : Suarez a été prise au désespoir d’y arriver, et d’y arriver là bas. Le plus vite possible aussi. Sa famille était partie à Barcelone ; il lui a fallu 10 ans pour y arriver, mais l’Europe a appelé.

La maison aussi. C’était un Bolso. Il a regardé Nacional, les a suivis. Identifié à eux. Il les a soutenus, a grandi avec eux, a joué pour eux. Il y a une belle photo sur laquelle l’attaquant panaméen “El Pistolero” — l’original pistolet – Jose Luis Garces défile triomphalement sur le terrain, et le gamin sur les épaules duquel il monte est Suarez.

Il était l’un d’entre eux.

C’est pourquoi la réponse à son retour à la maison a été si énorme, mais ce n’était pas la seule raison. C’est aussi parce que il est devenu si énorme, leur homme le faisant là-bas, quelqu’un à suivre, à célébrer, à revendiquer comme le sien. Quand il est entré pour la première fois dans l’équipe de Nacional, il a raté beaucoup d’occasions et a subi beaucoup d’abus. Ils l’appelaient un âne aux jambes de bois, mais il a connu un succès fou : Groningen, Ajax Amsterdam, Liverpool, Barcelone, Atletico Madrid, l’équipe nationale. Il a marqué 520 buts professionnels. Ce sont des chiffres absurdes ; c’est un footballeur absurde.

Et pourtant, il peut parfois encore avoir l’impression qu’il est un peu en dessous deévalué. Cela ne veut pas dire qu’il est ne pas classé — il l’est — et il y a de bonnes raisons de résister ; tout le monde le sait, lui surtout. Mais il est quand même frappant parfois qu’on ne fasse pas plus de ce qu’il a fait, le joueur qu’il était. En dehors de l’Uruguay, en tout cas. Et, en fait, voici une question : peut-être aussi en dehors de l’Atletico, où un bref séjour a eu un grand impact ?

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Il a remporté cinq titres de LaLiga en sept ans en Espagne. Il a presque remporté la Premier League avec Liverpool, et non ce n’était pas en solitaire, mais demandez ce que pensent les fans d’Anfield et ils vous diront que ce n’est pas trop loin du compte, qu’ils n’ont vraiment rien vu de tel. Il a été deux fois vainqueur européen du Soulier d’or, avec deux équipes très différentes. Il était le seul joueur à être le meilleur buteur de l’Espagne, à part Messi et Cristiano Ronaldo, en 11 ans – remontant à son compatriote uruguayen Diego Forlan.

En 2015-16, il a marqué 40 buts. Seuls Messi et Ronaldo ont marqué plus; personne ne l’a égalé depuis. Seuls deux hommes ont marqué plus de buts à Barcelone. Il a couru plus de 20 buts en championnat chaque saison pendant quatre ans, puis a eu un terrible année au cours de laquelle il en a inscrit 16. Il n’a pas inscrit moins de 20 buts par saison toutes compétitions confondues pendant neuf ans. Et avez-vous déjà vu quelqu’un voler comme lui ? La fin à Barcelone est venue avec un bref appel téléphonique, à peine 30 secondes; si le moment était venu, la manière de procéder ne l’était pas, ce qui l’a alimenté.

Il est allé à l’Atlético. Il était fini, disaient-ils ; le dernier jour de la première saison, il était assis là en larmes, parlant à sa famille au téléphone, après avoir marqué le but qui leur a valu la ligue. La Buts, pluriel. Ils étaient 21 cette année-là. Même l’année dernière, quand ils avaient décidé qu’il ne pouvait pas continuer, quand il regardait de côté, il y en avait autant que n’importe qui d’autre. Montrez-lui quelques messages, callejon ou Camp Nou, et il mettra le ballon entre eux. Quand il est parti, ce sont des larmes, des applaudissements, des reconnaissances au Metropolitano : une banderole le remercie de « faire de nous des champions ».

A 35 ans, les genoux comme ils sont, il aurait peut-être été temps. Mais il y a une Coupe du monde à venir, quelque chose à viser, un dernier coup après 15 ans et 68 buts avec l’équipe nationale. Il y avait aussi de la fierté. Une inclination au départ à rester en Europe, prouve un point. Mais alors une autre idée a commencé à émerger, à prendre forme. Et qu’est-ce qui se passerait si? Au Parque Central, ils l’ont adopté, ont fait campagne pour cela. C’était bon pour eux économiquement aussi bien qu’émotionnellement : 4 000 nouveaux abonnés à Nacional TV, 5 000 chemises perdues, rien que le premier jour. Il s’est avéré qu’il l’a adopté aussi.

Luis Suarez a été accueilli à Nacional en héros, retournant dans son ancien club 16 ans après les avoir quittés pour l’Europe. Gianni Schiaffarino/photo alliance via Getty Images

Il y avait de bonnes raisons pratiques à cela, professionnellement et personnellement. Il y avait des possibilités et même des discussions – Séville, Borussia Dortmund, River Plate, des clubs au Mexique, au Brésil et en Turquie – qui ne se sont pas concrétisées. Les accords ne pouvaient pas toujours être conclus économiquement ou contractuellement. Certaines offres, comme la poignée de la Turquie, ont posé des problèmes en termes de bouleversement. Le Brésil apporte de longues périodes sur la route. La saison américaine était déjà lancée. L’été avançait, rien n’était encore décidé, le timing tombait juste pour Nacional.

Un contrat de six mois, des trophées à disputer à court terme, la Coupe du monde à préparer, sur-le-champ sans avoir à revenir très loin à chaque rendez-vous : c’était une proposition alléchante. La maison l’était aussi ; la chaleur, le sentiment, être désiré. La famille. Oubliez l’argent, faisons ça. Cela ne semblait pas tout à fait crédible au début, mais ensuite c’est arrivé. Et puis ça ne semblait toujours pas tout à fait crédible, à en juger par la réaction des supporters, la taille de tout cela. C’est ce qui rend la présentation spéciale, presque invraisemblable, tout en lui donnant l’impression d’être en quelque sorte prédéterminée. Comme si ce retour aux sources allait toujours se produire, la boucle s’est refermée.

Alors que la vidéo jouait des clips de lui il y a toutes ces années, Suarez se tenait sur une scène au milieu du Parque Central et regardait l’écran. Dans une vidéo, Delfi, qui a presque l’âge qu’il avait lorsqu’il a rejoint le club, déclare : “Hé, papa, je suis content que tu sois là où tu voulais être, là où tout a commencé quand tu étais tout petit.” Dans un autre, il apparaît, encore un gosse, et dit : « Le temps viendra de revenir. Et puis il y a le clip de lui à Melwood, le terrain d’entraînement de Liverpool. Plus vieux maintenant. “J’aimerais retourner à Nacional un jour”, a-t-il déclaré.

Le voici de nouveau, ce jour étant venu.