Luis Rubiales : la fédération espagnole de football s’excuse pour les « énormes dégâts » causés par son président suspendu | Actualités footballistiques

La fédération espagnole de football (RFEF) a présenté ses excuses pour les « énormes dégâts » causés par les agissements de son président suspendu Luis Rubiales.

L’homme de 46 ans a été provisoirement interdit de toute activité footballistique pendant une période initiale de 90 jours par la FIFA, le temps qu’elle enquête sur sa conduite lors de la finale de la Coupe du monde féminine le mois dernier à Sydney.

Rubiales a embrassé la milieu de terrain espagnole Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la remise du trophée, ce à quoi Hermoso a déclaré qu’elle n’avait pas consenti. Cependant, Rubiales a refusé de démissionner à cause de cette affaire.

Aujourd’hui, le président par intérim de la fédération espagnole, Pedro Rocha, a écrit une lettre qui distancie l’organisation des actions de Rubiales, affirmant qu’il en a « honte ».

« Les dommages causés au football espagnol, au sport espagnol, à la société espagnole et aux valeurs du football et du sport dans leur ensemble ont été énormes », indique la lettre de Rocha.

« Les actions de M. Rubiales ne représentent pas les valeurs défendues par la fédération espagnole, ni les valeurs de la société espagnole dans son ensemble.

Le président de la RFEF, Luis Rubiales, a embrassé Jennifer Hermoso peu avant que des images ne le montrent en train de l'embrasser sur les lèvres.





« Ses actes doivent lui être attribués uniquement et exclusivement, puisqu’il en est le seul responsable devant la société, devant les instances sportives et, le cas échéant, devant la justice.

« Pour être clair, cette position était celle de M. Rubiales, et non celle de la RFEF. Nous sommes particulièrement désolés et honteux de la douleur et de la détresse supplémentaire que cela a provoquées. »

Le capitaine espagnol Morata condamne le « comportement inacceptable » de Rubiales

Le capitaine de l’équipe masculine d’Espagne, Alvaro Morata, a critiqué Rubiales pour son « comportement inacceptable » après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine il y a 16 jours.

Des manifestants se sont rassemblés à Madrid pour montrer leur soutien à Jenni Hermoso après que la vainqueur de la Coupe du monde ait été embrassée par le président espagnol de la Fédération espagnole, Luis Rubiales.



Lundi, l’équipe masculine espagnole a convoqué une conférence de presse impromptue au cours de laquelle Morata a lu une déclaration au nom de l’équipe aux côtés de ses collègues capitaines Marco Asensio, Cesar Azpilicueta et Rodri, qui a également été publiée sur le site Web de la Fédération espagnole de football.

On pouvait y lire : « Nous voulons rejeter ce que nous considérons comme un comportement inacceptable de la part de M. Rubiales, qui n’a pas été à la hauteur de l’institution qu’il représente.

« Nous sommes fermement et sans équivoque du côté des valeurs que représente ce sport.

La milieu de terrain anglaise Ella Toone explique la décision des Lionnes de soutenir publiquement l'Espagnole Jenni Hermoso et appelle à ce que « la bonne chose soit faite » concernant Luis Rubiales et sa position de président de la Fédération espagnole.



« Le football espagnol doit être un moteur de respect, d’inspiration, d’inclusion et de diversité et doit donner l’exemple par son comportement sur et en dehors du terrain. »

Morata a également exprimé sa solidarité « avec les joueurs dont le succès a été terni ».

Le Tribunal administratif du sport (TAD) espagnol a ouvert vendredi un dossier contre Rubiales pour « faute grave ».

Hermoso, ainsi que ses 22 coéquipières, ont déclaré qu’elle ne jouerait pas pour l’équipe nationale tant que Rubiales ne partirait pas.

Rubiales nie « toute agression »

Luis Rubiales a refusé de démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole





Vendredi dernier, Rubiales a présenté une nouvelle défense de ses actions lors de la cérémonie de remise des médailles de la finale de la Coupe du monde féminine.

La déclaration de Rubiales intervient alors que la fédération espagnole de football a appelé à sa démission.

Dans sa déclaration, il a déclaré : « La spontanéité et le bonheur de ce moment historique nous ont conduits à accomplir un acte mutuel et consenti, fruit d’un grand enthousiasme.

« A aucun moment il n’y a eu d’agressivité, en effet, il n’y a eu même pas le moindre inconfort, mais une joie débordante chez les deux.

« Je le répète : avec le consentement des deux parties, tant dans les câlins affectueux que dans le pic et les adieux ultérieurs pleins de gestes affectueux mutuels, qui ont eu lieu lors de la remise des médailles.

« J’ai également ressenti le soutien croissant des gens dans la rue et sur les réseaux sociaux. »