Luis Rubiales, Jenni Hermoso et la controverse sur le baiser de la Coupe du monde, expliqué

La milieu de terrain Jenni Hermoso, 33 ans, dit qu’elle n’a pas consenti au baiser, qui a eu lieu lors de la cérémonie d’après-match, et qu’elle et sa famille ont subi des pressions de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) pour absoudre Rubiales, 46 ans. Le monde entier et le gouvernement espagnol ont exprimé leur soutien à Hermoso, et des manifestants ont rempli le centre-ville de Madrid ce week-end pour réclamer sa démission. Ailleurs, la mère de Rubiales a entamé une grève de la faim depuis son église locale pour soutenir son fils. La question reste à la une des journaux européens et constitue un sujet de discussion animé pour beaucoup sur le traitement des femmes dans le sport.