Luis Rubiales fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction pour le baiser de la Coupe du monde féminine

Cette histoire contient des allégations d’agression sexuelle.

La crise au sein du football espagnol s’est aggravée vendredi alors que les vainqueurs de la Coupe du monde féminine ont exigé que davantage de têtes tombent contre la fédération RFEF, frappée par un scandale, dont l’ex-patron en disgrâce a comparu devant le tribunal pour agression sexuelle.

Quelques heures seulement après que Luis Rubiales ait reçu une ordonnance d’interdiction pour tous les 23 joueurs espagnols de la Coupe du monde, sauf deux, ont déclaré qu’ils ne porteraient pas le maillot national sans des changements plus profonds au sein de la RFEF, exigeant également la démission de son actuel chef par intérim.

Cette déclaration intervient alors que le nouvel entraîneur de l’équipe, Montse Tome, devait annoncer la composition des deux prochains matches de l’UEFA Women’s Nations League contre la Suède et la Suisse, qui ont été rapidement reportés, ont indiqué des sources de la fédération.

« Les changements mis en place ne sont pas suffisants », indique un communiqué signé par 39 joueurs, parmi lesquels 21 des 23 vainqueurs de la Coupe du monde.

Exigeant « des changements fondamentaux dans la direction de la RFEF », ils ont appelé à la « démission du président de la RFEF » Pedro Rocha, qui a assuré l’intérim lorsque la FIFA a suspendu Rubiales le 26 août.

Mais la fédération a insisté sur le fait que Rocha « dirigerait le processus de transition au sein de la RFEF jusqu’aux prochaines élections », insistant sur le fait que tout changement serait apporté « progressivement ».

Une source fédérale a indiqué qu’une élection à la direction pourrait avoir lieu au début de l’année prochaine.

« Cette institution est plus importante que les individus et il est crucial qu’elle reste forte. Nous travaillerons sans relâche pour créer d’abord de la stabilité afin de progresser ensuite », a déclaré Rocha dans le communiqué.

Malgré une série de changements récents, la fédération reste aux mains de responsables nommés par Rubiales, et les acteurs réclament des changements structurels « au sein du bureau du président et du secrétaire général ».

Luis Rubiales a embrassé Jenni Hermoso après que l’Espagne ait remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Source: PAA / Photo de presse sportive/Sipa USA Cette bombe intervient après des jours d’optimisme au sein de la RFEF, qui pensait que les joueurs se rallieraient après avoir limogé l’entraîneur controversé Jorge Vilda, nommé Tome à sa place et promis de nouveaux changements, sans parler de la démission tant attendue de Rubiales dimanche.

Le 25 août, 81 joueurs espagnols, dont les 23 champions du monde, avaient déclenché une grève massive pour déclarer qu’ils ne joueraient pas pour l’équipe nationale sans des changements significatifs à la tête de la fédération.

Plus tôt vendredi, Rubiales a comparu devant le tribunal où il a été interrogé par le juge Francisco de Jorge, qui dirige l’enquête sur le baiser, qui a suscité l’indignation internationale et l’a amené à être accusé d’agression sexuelle.

À la fin de l’audience à huis clos, au cours de laquelle Rubiales a réaffirmé que le baiser était consensuel, le juge lui a ordonné de ne pas s’approcher à moins de 200 mètres d’Hermoso et lui a interdit tout contact avec le joueur.

Ce week-end, l’homme de 46 ans avait décrit le baiser comme « un acte spontané, un acte mutuel, un acte auquel les deux consentaient, qui était… 100 % non sexuel » dans une interview à la chaîne de télévision britannique Piers Morgan.

Hermoso, 33 ans, a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas, le décrivant comme « un acte impulsif, machiste, déplacé et sans aucun type de consentement de ma part ».

S’adressant aux journalistes à l’extérieur du tribunal, l’avocate d’Hermoso, Carla Vall, s’est déclarée « très satisfaite » de l’audience.

« Grâce à cette vidéo, tout le monde peut constater qu’il n’y a eu aucun consentement et c’est ce que nous démontrerons devant le tribunal. »

Hermoso elle-même témoignera également devant le juge à un moment donné, qui devra alors décider de poursuivre ou non les poursuites. Aucune date n’a été donnée pour son témoignage.

La plainte contre Rubiales, déposée par le ministère public, fait état de prétendus délits d’agression sexuelle et de coercition.

Luis Rubiales a démissionné de son poste de président de la Fédération royale espagnole de football après la pression du public pour avoir embrassé une joueuse lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Source: PAA / JUAN CARLOS HIDALGO/EPA Selon une récente réforme du code pénal espagnol, un baiser non consensuel peut être considéré comme une agression sexuelle, une catégorie qui regroupe tous les types de violences sexuelles.

S’il est reconnu coupable, Rubiales risque une amende allant d’une amende à quatre ans de prison, ont indiqué des sources du parquet.

Dans leur plainte, les procureurs ont expliqué le délit de coercition lié à la déclaration d’Hermoso en disant qu’elle « et ses proches avaient subi une pression constante et continue de la part de Luis Rubiales et de son entourage professionnel pour justifier et cautionner » ses actions.

Lors de l’audience, Rubiales a également nié toute contrainte.