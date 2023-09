Luis Rubiales démissionne finalement de son poste de président de la RFEF dans un entretien avec Piers Morgan

Luis Rubiales a finalement démissionné de son poste de président de la RFEF au milieu de la querelle en cours concernant son baiser non sollicité sur les lèvres de Jenni Hermoso après la victoire de l’Espagne à la Coupe du Monde Féminine le mois dernier.

Rubiales a d’abord balayé les critiques sur ses actions, puis s’est engagé à rester dans un discours extraordinaire la semaine suivante, alors qu’il était censé se retirer, mais il a prononcé à plusieurs reprises les mots « Je ne démissionnerai pas » devant une Assemblée bondée à Madrid.

Alors que l’on réclame de plus en plus sa démission de son poste de président de la Fédération espagnole de football, Rubiales a été suspendu pour 90 jours par la FIFA.

Mais il s’était accroché jusqu’à présent, avec des poursuites judiciaires prévues par la RFEF contre Hermoso et même une menace de retirer toutes les équipes espagnoles de la compétition européenne cette saison.

Cependant, dans une interview accordée à l’émission Talk TV Piers Morgan non censuré dimanche, il a finalement annoncé sa démission.

« J’aime tellement mes filles et elles m’aiment tellement, tellement. Je suis très heureuse et très fière d’elles, elles me sont très chères.

» Concernant ma démission, oui je vais le faire [that]. je vais [resign] parce que je ne peux pas continuer mon travail.

Dans un communiqué séparé, il a ajouté : « Après la suspension rapide effectuée par la FIFA, ainsi que le reste de la procédure ouverte contre moi, il est évident que je ne pourrai pas reprendre mon poste.

« Insister pour attendre et tenir bon ne contribuera à rien de positif, ni pour la Fédération ni pour le football espagnol. »

