Luis Rubiales annonce sa démission à la tête de la fédération espagnole de football : NPR

Gabriel Monnet/AFP via Getty Images

C’est le résultat que beaucoup réclament depuis des semaines : Luis Rubiales, le président en difficulté de la fédération espagnole de football, a annoncé qu’il quittait son poste.

Rubiales a déclaré dans la vidéo d’une interview publiée dimanche qu’il démissionnait « parce que je ne peux pas continuer mon travail ».

Il a déclaré à l’intervieweur Piers Morgan que ses amis et sa famille lui avaient dit « de se concentrer sur sa dignité et de continuer sa vie, car sinon, vous allez probablement nuire aux personnes que vous aimez ».

La fureur a commencé immédiatement après les actions de Rubiales lors de la finale de la Coupe du monde féminine fin août. Après la victoire de l’Espagne à Sydney, Rubiales a embrassé non sollicité la bouche de la joueuse vedette Jenni Hermoso, a soulevé la joueuse Athenea del Castillo par-dessus son épaule et l’a portée partout, et a fait un geste pour saisir l’entrejambe à quelques mètres de la reine d’Espagne et sa fille adolescente.

Les critiques ont suivi de presque tous les côtés : des hommes politiques espagnols de droite et de gauche. Joueurs de football du monde entier, hommes et femmes. La FIFA a annoncé une suspension provisoire de 90 jours alors qu’elle entamait une procédure disciplinaire à son encontre.

Rubiales a affirmé que le baiser était réciproque et consensuel, ce qu’Hermoso a catégoriquement nié : elle dit n’avoir jamais consenti et avoir été « victime d’une agression ». Hermoso a déposé une plainte officielle contre Rubiales, dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la Haute Cour d’Espagne pour déterminer si Rubiales a commis un acte d’agression sexuelle.

La Fédération espagnole de football, la RFEF, a exigé la démission de Rubiales. a publié une déclaration « s’excusant auprès du monde du football » et déclarant que Rubiales « a terni notre équipe nationale, notre football et notre société ».

Des dizaines de grandes joueuses espagnoles ont déclaré qu’elles refuseraient de jouer pour l’Espagne jusqu’à ce que ses dirigeants actuels soient destitués. L’entraîneur de l’équipe nationale féminine Jorge Vilda, proche allié de Rubiales et impopulaire auprès de l’équipe, a été licencié par la fédération le 5 septembre. « injuste » et imméritéà peine deux semaines après avoir remporté la Coupe du Monde Féminine.

Montse Tomé a été annoncé comme le nouvel entraîneur de l’équipe. Ancien joueur, Tomé était assistant de Vilda depuis 2018. Elle sera la première femme à occuper ce poste en Espagne.