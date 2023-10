Luis Rubiales a été suspendu par la FIFA pour empêcher la falsification de témoins dans une affaire de baiser

La FIFA a décidé d’empêcher toute falsification potentielle de témoins par Luis Rubiales lorsque sa commission de discipline a suspendu le président du football espagnol, désormais déchu, a déclaré l’instance dirigeante du football dans un verdict écrit expliquant la décision.

Rubiales a été démis de ses fonctions par la FIFA le 26 août afin de protéger une enquête sur sa conduite lors de la finale de la Coupe du monde féminine, notamment en embrassant la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des prix.

L’interdiction provisoire a été imposée « notamment pour que d’éventuels témoignages puissent être donnés librement et sans aucune forme de pression, de peur ou de représailles », a écrit le juge disciplinaire de la FIFA, Jorge Palacio.

La FIFA n’a eu besoin que d’une seule des quatre raisons possibles pour écarter Rubiales lors de l’affaire disciplinaire en cours, qui pourrait prendre des mois avant une décision finale. Le juge a estimé que les quatre critères étaient remplis, selon le verdict récemment publié.

Les raisons étaient « d’assurer la bonne administration de la justice », de maintenir la discipline sportive, d’éviter des dommages irréparables et des raisons de « sûreté et de sécurité ».

La FIFA n’a pas initialement suspendu Rubiales lorsqu’elle a ouvert un dossier le 24 août sur des incidents survenus quatre jours plus tôt à Sydney, en Australie.

Le document de neuf pages indique que d’autres incidents dans l’enquête incluent Rubiales saisissant son entrejambe alors qu’il célébrait la victoire 1-0 de l’Espagne contre l’Angleterre et « portant la joueuse espagnole Athenea del Castillo sur son épaule pendant les célébrations d’après-match ».

Palacio, originaire de Colombie, a démis Rubiales de ses fonctions de football en raison des actions de lui et de la fédération espagnole de football les 25 et 26 août. Hermoso a été menacée par la fédération de poursuites judiciaires et des pressions ont été exercées sur elle et son entourage pour qu’ils parlent favorablement de l’incident.

Le 26 août, la fédération avait déclaré : « Nous devons déclarer que Mme Jennifer Hermoso ment dans chaque déclaration qu’elle fait contre le président ».

Un tel comportement « ne peut être toléré et revient à faire obstacle à la procédure disciplinaire susmentionnée », a écrit le juge de la FIFA.

Hermoso a été contactée par la FIFA pour confirmer ses déclarations publiques et l’a fait par courrier électronique le même jour, indique le document.

Une interdiction de 90 jours contre Rubiales avec une option de 45 jours supplémentaires « garantira que les procédures disciplinaires en cours à son encontre se dérouleront sans aucune interférence », a écrit le juge, ajoutant que cela créerait « un environnement meilleur et plus sûr pour tous les joueurs du secteur ». Equipe nationale espagnole. »

Rubiales a démissionné de ses fonctions de président de la fédération et de vice-président de l’UEFA le 10 septembre, face à la pression croissante en Espagne de la part des législateurs et des joueurs. Un jour plus tard, l’UEFA a remercié Rubiales pour son service.

Rubiales fait actuellement l’objet d’une enquête pénale en Espagne et un juge de Madrid a émis une ordonnance d’éloignement pour l’éloigner d’Hermoso, qui joue pour un club mexicain. Rubiales nie tout acte répréhensible.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du monde féminine de la FIFA Coupe du monde masculine de la FIFA Espagne