Luis Morales mène la classe internationale A qui est “vraiment talentueuse de haut en bas”

Les A ont lancé la période de signature internationale de la MLB 2023 avec un bang, amenant à bord une classe de 17 nouveaux ligueurs mineurs avec en tête d’affiche le lanceur droitier Luis Morales et le voltigeur Darling Fernandez. La classe, qui devrait inclure au moins une signature supplémentaire du marché asiatique dans les semaines à venir, est “l’une des classes les plus robustes et les plus profondes que nous ayons faites au cours des dernières années”, a déclaré le directeur du dépistage international de A, Steve Sharpe. par téléphone lundi.

Le groupe actuel de 17 comprend neuf lanceurs, trois voltigeurs, trois voltigeurs et deux receveurs, tous originaires de Cuba, de la République dominicaine ou du Venezuela. Sharpe dit que le groupe est “vraiment talentueux de haut en bas”.

“Nous avons des enfants ici qui sont au bas de l’échelle des bonus, mais nous voyons encore beaucoup de plafond”, a-t-il déclaré. “Vous espérez avoir ça chaque année, mais celui-ci est un peu exceptionnel.”

Au sommet de l’échelle des primes se trouve Morales. Le joueur de 20 ans a quitté Cuba en 2021 et vit et s’entraîne au Mexique depuis. Il a tenu plusieurs vitrines devant des dépisteurs professionnels au cours de la dernière année, où sa balle rapide a été chronométrée jusqu’à 99 mph. En plus de la balle rapide, Sharpe dit que Morales a une balle de rupture de puissance qui est dure et grosse, et un troisième terrain qui a le potentiel d’être une offre de grande ligue.

“Il est lâche et électrique”, a déclaré Sharpe.



Luis Morales (à gauche) et le directeur général adjoint de A, Dan Feinstein, lors de l’annonce officielle de la signature de Morales. (Avec l’aimable autorisation des A d’Oakland)

Morales est actuellement répertorié à 6 pieds 3 pouces et 190 livres, et il a ajouté de la force pendant son entraînement au Mexique. Il arrive au baseball professionnel avec plus d’expérience que la plupart des signataires internationaux, ayant participé à la Serie Nacional de Cuba en 2020-21 et pour leur équipe nationale U23. Morales devra obtenir un visa de travail en République dominicaine avant de demander un visa de travail américain, il est donc susceptible de commencer sa carrière professionnelle dans la Ligue d’été dominicaine plus tard cette année, mais pourrait venir aux États-Unis avant la fin de la saison.

À son plafond, Sharpe dit que Morales pourrait être un sommet du bras de rotation.

“S’il peut gérer la charge de travail du jeu américain, en jouant tous les cinq jours, il pourrait être un partant vraiment haut de gamme”, a déclaré Sharpe. “Et même s’il ne le fait pas, si la charge de travail est trop lourde, il pourrait être un releveur haut de gamme.”

Les A l’ont vu lancer plusieurs fois et ont envoyé plusieurs membres de l’organisation à sa rencontre.

“Il est plutôt doux et facile à vivre”, a déclaré Sharpe. “Il a été très réactif avec une grande partie du personnel que nous avons envoyé là-bas.”

Les A n’ont publié aucun montant de bonus pour leurs signatures internationales, mais Morales devait recevoir un bonus record pour les lanceurs cubains sur le marché amateur international. Les A ont 6 366 900 $ dans leur pool de bonus.

Fernandez, un voltigeur de 17 ans originaire de la République dominicaine, aurait également reçu une prime de signature à sept chiffres, selon Jesse Sanchez de MLB.com. Le frappeur droitier de 6 pieds 2 pouces et 190 livres a attiré une composition Curtis Granderson de Sharpe pour son cadre musclé et sa capacité de frappe.

“C’est juste un joueur très difficile au bâton et il est également assez dangereux pour faire des dégâts avec des coups sûrs supplémentaires”, a déclaré Sharpe. «Nous avons été amoureux de la façon dont il swingue et des prises. Il semble juste avoir une capacité innée à frapper.

Le receveur vénézuélien Ramón Landaeta est peut-être le meilleur frappeur pur du groupe, selon Sharpe. Le joueur de 16 ans est répertorié à 6 pieds 2 pouces et 180 livres. Il a impressionné les dépisteurs de A l’automne dernier lorsqu’il a participé à la ligue d’instruction dominicaine de l’équipe en tant que joueur d’essai et est entré dans un rôle de leadership bien qu’il n’ait pas encore été signé.

“Il est vraiment bon avec les lanceurs, contrôle le jeu et prend un bâton très professionnel”, a déclaré Sharpe.

Sharpe a également noté que le voltigeur Reynaldo De La Paz a impressionné le département de dépistage par sa capacité à faire des ajustements et son attitude. Le 6-3 De La Paz a une chance de devenir un frappeur puissant au fil du temps, selon Sharpe.

Les A ont signé trois arrêts-courts – Reinaldo De La Cruz, Jesus Fernandez et Jesus Superlano. Sharpe dit que tous les trois étaient des joueurs que les dépisteurs de la région ont très bien connus et ont fait de solides arguments pour signer.

Du côté des lanceurs, en plus de Morales, les A sont enthousiasmés par les droitiers Alvin Veras et Freilyn Guzman de la République dominicaine et Paul Chacon du Venezuela. Veras a déjà obtenu sa balle rapide jusqu’à 93-94 mph et a une balle de rupture potentielle plus, selon Sharpe, tandis que Guzman a un changement avancé avec une livraison en douceur et une bonne sensation de lancer. Les A aiment vraiment la capacité de Chacon à concourir – Sharpe l’a traité de bouledogue, affirmant que Chacon affrontait des concurrents plus anciens au Venezuela depuis plusieurs années.

“Il a aussi un package de puissance à deux pas”, a déclaré Sharpe.

Il s’agit de la première classe de Sharpe en tant que directeur du dépistage international de l’équipe, bien qu’il ait été un élément clé de la direction de ce département au cours des dernières années. Ancien lanceur du système agricole des A qui fait partie du département de dépistage de l’équipe depuis 2011, Sharpe a été nommé directeur du dépistage international des A en novembre. C’est l’un des nombreux changements que les A ont récemment apportés à leur département de dépistage international, sous la direction du directeur général adjoint Dan Feinstein. L’équipe a également embauché Fernando Encarnacion en novembre en tant que superviseur du scoutisme dominicain. Encarnacion est arrivé chez les A après les Nationals, mais s’est fait les dents dans le monde du scoutisme avec les Mets. Sharpe dit qu’il a déjà eu un grand impact sur les efforts de dépistage de l’équipe.

Les A ont également accru leurs efforts de dépistage en Asie sous la direction du coordinateur du dépistage Adam Hislop, qui est basé à Taiwan. Il a travaillé en étroite collaboration avec Toshiyuki Tomizuka, dépisteur de la région japonaise de A, pour identifier les talents professionnels et amateurs au Japon. Les deux ont joué un rôle déterminant dans la poursuite par les A de la signature de l’agent libre Shintaro Fujinami, qui devrait être une grande partie de l’équipe de lanceurs des A cette saison. Les A ont également étendu leurs efforts en Corée du Sud et en Australie. Dan Betreen, le dépisteur de la zone A en Australie, a aidé l’équipe à trouver le gaucher Jared Koenig et l’espoir Bjay Cooke, un joueur à double sens qui a impressionné lors d’un passage en Arizona l’été dernier et qui a enchaîné avec une solide saison de ligue d’hiver. en Australie.

“Nous sommes enthousiasmés par Taiwan, Australie et heureux d’avoir Fujinami du côté professionnel également”, a déclaré Sharpe.

Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de la classe internationale A à ce jour :

(Photo du haut avec l’aimable autorisation des A d’Oakland)