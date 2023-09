Luis Medina et Oakland A perdent contre Marcus Semien, Texas Rangers

ARLINGTON, Texas — Le droitier recrue des Oakland Athletics, Luis Medina, a connu un début difficile dimanche contre les Rangers du Texas, et la fin n’a pas été bien meilleure.

Medina a accordé trois points en première manche et deux autres en cinquième dans ce qui est devenu une défaite 9-4 A contre les Rangers au Globe Life Field, alors que le Texas a remporté des matchs consécutifs pour la première fois en septembre.

L’ancien Athletic Marcus Semien a réussi deux circuits sur ses quatre coups sûrs, et Corey Seager est allé en profondeur pour la 30e fois cette saison.

Andrew Heaney (10-6), l’homme étrange de la rotation des Rangers avec le droitier All-Star Nathan Eovaldi de retour de la liste des blessés, a retiré six retraits sur des prises en 3 2/3 de manches sans but après avoir succédé à Jon Gray en troisième. . Il s’agissait de la première apparition en relève du gaucher après 27 titularisations cette saison.

Semien a égalé son sommet en carrière avec quatre coups sûrs pour la deuxième fois en quatre matchs. Il a établi un record de franchise avec son huitième circuit cette saison, dans le cadre d’une terrible première manche contre Medina (3-9). Semien a réussi un autre tir en solo en sixième et Seager a réussi un circuit sur le lancer suivant pour couronner une explosion de quatre points cette manche.

Medina est désormais sans victoire lors de ses six derniers départs, sa dernière victoire remontant au 18 juillet contre les Red Sox de Boston. Dimanche, il a accordé six coups sûrs, cinq points mérités et trois buts sur balles en 4 1/3 de manches.

« Il sort en premier, accorde trois points », a déclaré le manager des A, Mark Kotsay, aux journalistes, interrogé sur Medina. « Il a rebondi et a fait du bon travail dans les deuxième, troisième, quatrième, puis cette cinquième chose – cette troisième fois dans l’alignement – ​​ils reviennent, quelques buts sur balles, et puis ça finit par devenir incontrôlable. un peu pour lui.

«C’est la maturité, c’est le genre d’expérience dont nous avons besoin pour le construire et l’aider à traverser cela, et il doit parfois traverser cela. C’est dommage aujourd’hui qu’il ait encore heurté le mur au cinquième.

Semien, le seul joueur des Rangers à avoir débuté les 142 matchs, mène l’AL avec 166 coups sûrs et 109 points marqués. Il compte 24 circuits et 87 points produits.

Avec 20 matchs à jouer, les Rangers (78-64) sont restés à trois matchs derrière Houston (82-62), leader de l’AL West, qui les a balayés en trois matchs lors de leur série précédente. Ils se sont rapprochés à 0,003 de leur adversaire de division Seattle (79-64) pour la troisième et dernière place de wild card de la Ligue américaine après la défaite des Mariners à Tampa Bay, et sont à 1 1/2 matchs derrière Toronto (80-63) pour la deuxième. place.

Les Rangers, qui ont gagné pour la sixième fois seulement lors de leurs 22 derniers matchs, avaient une avance de 3 1/2 matchs avant cette glissade. Ils ouvrent lundi une série de quatre matchs sur route contre les Blue Jays.

« Chaque jeu est son jeu individuel. Nous voulons nous concentrer là-dessus, peu importe contre qui nous affrontons », a déclaré Semien. « Le classement est le classement. Mais si nous nous concentrons sur la tâche à accomplir et voyons où nous en sommes à la fin, je pense que c’est un meilleur plan.

Tyler Soderstrom, l’une des six recrues dans l’ordre des frappeurs des A, a réussi un circuit en début de troisième manche. Gray était parti après avoir abandonné deux buts sur balles consécutifs, puis des simples RBI consécutifs de Seth Brown et Jordan Diaz qui ont égalisé le match à 3. Le feu vert a marqué sur l’erreur défensive du joueur de troisième but Josh Smith.

Nathaniel Lowe a donné l’avantage aux Rangers pour rester avec son simple avec deux retraits en cinquième. Une manche plus tard, avant que Semien et Seager ne se succèdent, Smith a réussi un triple RBI et a marqué sur la mouche sacrificielle de la recrue Evan Carter pour son premier RBI en carrière.

Après que Lowe ait été touché par un lancer dans le premier, Mitch Garver a doublé dans le coin du champ gauche et Robbie Grossman les a ramenés tous les deux à la maison avec un doublé qui a rebondi sur le mur du champ central pour une avance de 3-0.

POUR COMMENCER

Gray a accordé quatre points (trois mérités) avec trois retraits au bâton et deux buts sur balles en 2 2/3 de manches. Medina, à son deuxième départ depuis qu’il a été retiré de la liste des blessés en raison d’une ampoule à l’index, a accordé cinq points en 4 1/3 de manches. Il en a retiré trois et en a marché trois.

SALLE DES FORMATEURS

Athlétisme: Le SS Kevin Smith est resté dans le match après avoir été touché par un lancer à la main gauche en troisième manche.

SUIVANT

Athlétisme: Ouvrez une série de trois matchs lundi à Houston, leader de l’AL West.

Rangers : Après un score de 3-6 à domicile, le Texas dispute 14 de ses 20 derniers matchs sur la route. Dane Dunning (9-6, 3,88 ERA) débute le premier match de la série à Toronto.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.