Luis Figo aide à battre le record du monde de vol en apesanteur

Alors qu’il a l’habitude de laisser les défenseurs s’agiter dans son sillage, l’ancienne star du Real Madrid et de Barcelone, Luis Figo, a récemment innové en participant à un match de football disputé à une altitude record du monde.

2 Connexe

En effet, le 20 août 2022, la légende portugaise de 49 ans a pris part à un match à quatre, organisé par MasterCardà bord d’un vol parabolique à une altitude de 20 230 pieds (6 166 mètres), ce qui est le plus haut qu’un match de football ait jamais été disputé auparavant.

Le match s’est déroulé sur un terrain carré de 75 mètres spécialement construit à l’intérieur de l’avion, qui s’élève en arcs alternés vers le haut et vers le bas dans une trajectoire qui simule l’effet de l’apesanteur. Bien que cela n’ait pas empêché Figo de marquer avec une volée acrobatique.

Figo, qui a marqué lors d’une victoire 2-1 pour son équipe, a été rejoint par sept autres joueurs du monde entier, avec ses coéquipiers originaires d’Europe, d’Amérique latine et du Moyen-Orient. Ils ont ensuite tous vu leurs efforts ratifiés par les arbitres du Guinness World Records, qui ont décerné aux joueurs le titre de “Jeu de football à la plus haute altitude sur un vol parabolique”.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Même à son âge, Figo continue d’ajouter des honneurs majeurs à sa longue carrière, bien qu’il ne soit pas le seul footballeur professionnel de renom à se retrouver en possession d’un record du monde Guinness.

Ronaldo de Manchester United a plusieurs records du monde Guinness à proprement parler, ayant réclamé des certificats pour : la plupart des buts marqués dans le football international (117 et plus), la plupart des matchs consécutifs de la Ligue des champions marqués en (11), le joueur le plus âgé à avoir réussi un tour du chapeau lors d’une Coupe du monde (33 ans et 130 jours) , la plupart des tournois du Championnat d’Europe marqués par un seul joueur (4) et, un peu moins impressionnant, le record de la page Wikipédia la plus consultée de tous les athlètes masculins (plus de 48 000 milliards de vues.)

Lewandowski a pas moins de quatre records du monde Guinness grâce à ses exploits herculéens avec le Bayern Munich – tous le résultat de son incroyable série de cinq buts contre Wolfsburg en 2015.

L’attaquant polonais est entré en jeu à la mi-temps et a dûment marqué cinq buts en seulement neuf minutes, ce qui lui a valu le record du tour du chapeau le plus rapide en Bundesliga (3 minutes 22 secondes), les quatre buts les plus rapides dans un match de Bundesliga (5 minutes 42 secondes) , cinq buts les plus rapides dans un match de Bundesliga (8 minutes 59 secondes) et le plus de buts jamais marqués par un remplaçant dans un match de Bundesliga (5.)

Cela ne devrait pas surprendre que Messi possède également (ou possède conjointement) un vaste radeau de records du monde Guinnessdont la plupart ont été récompensés en raison de ses performances exceptionnelles sur le terrain.

Parmi les nombreux titres officiels détenus par Messi figurent : la plupart des buts marqués en un seul match de Ligue des champions (5), la plupart des buts marqués par un remplaçant lors d’un match de Copa America (3), la plupart des apparitions d’un joueur étranger en Liga (427) , le plus jeune joueur à marquer 50 buts en Ligue des champions (24 ans, 246 jours), le plus de buts sur une année civile (91 buts en 2012) et le plus de victoires au Ballon d’Or (7.)