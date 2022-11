Luis Enrique se souvient de sa fille décédée après le tirage au sort de la Coupe du monde

AL KHOR, Qatar (AP) – L’entraîneur espagnol Luis Enrique a déclaré que c’était une “journée spéciale” après le match nul 1-1 de son équipe contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde dimanche.

Mais cela n’avait rien à voir avec le football.

Luis Enrique a déclaré que dimanche aurait été le 13e anniversaire de sa fille, Xana Martínez, décédée il y a trois ans d’une forme rare de cancer des os.

“Ce fut une journée spéciale pour moi et ma famille”, a déclaré Luis Enrique. « Évidemment, nous n’avons plus physiquement notre fille avec nous, mais elle est toujours présente tous les jours. Nous nous souvenons beaucoup d’elle, nous rions et pensons à la façon dont elle agirait dans chaque situation que nous vivons.

Luis Enrique avait précédemment posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il disait que “non seulement nous jouons contre l’Allemagne aujourd’hui, mais Xanita aurait eu 13 ans”. Il lui a souhaité “une bonne journée” où qu’elle soit en ce moment.

“C’est comme ça que la vie fonctionne”, a-t-il déclaré après le match. “Il ne s’agit pas seulement de belles choses et de trouver le bonheur, il s’agit de savoir gérer ces moments.”

Luis Enrique, 52 ans, ancien joueur et entraîneur de Barcelone, participe à sa première Coupe du monde en tant que sélectionneur de l’Espagne. Il a quitté l’équipe nationale après avoir découvert le cancer de sa fille, revenant quelque temps plus tard.

L’Espagne se qualifiera pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar si elle évite la défaite contre le Japon lors de son dernier match de la phase de groupes jeudi.

