Luis Enrique s’apprête à rejoindre le PSG en tant que nouvel entraîneur

Le PSG est sur le point de nommer l’ancien entraîneur-chef national espagnol Luis Enrique comme nouveau manager, selon les informations du média français L’Equipe. Le PSG avait déjà eu des entretiens avec Julian Nagelsmann sur le poste vacant après le limogeage de Christophe Galtier à la fin de la saison.

Cependant, il est rapporté que les pourparlers ont échoué entre le club et l’ancien entraîneur du Bayern Munich et Enrique pourrait désormais être nommé dès cette semaine. Le journaliste de transfert fiable Fabrizio Romano a tweeté dimanche qu’Enrique avait déjà accepté le rôle et que des pourparlers sont en cours sur les clauses du contrat et le nouveau personnel à embaucher.

Luis Enrique au PSG : Une nouvelle opportunité pour l’Espagnol

Le média espagnol Marca affirme que le président du PSG Nasser Al-Khelaifi et le conseiller Luis Campos sont tous deux des admirateurs d’Enrique qui n’a pas été dans un club depuis 2018 en raison de son rôle dans l’équipe nationale espagnole. Auparavant, le joueur de 53 ans était réticent à prendre la relève, mais de nouvelles discussions avec la hiérarchie du club l’ont fait changer d’avis.

On pense que Campos a également parlé au manager d’Arsenal Mikel Arteta tandis que Thiago Motta de Bologne a également été envisagé. Le manager de Porto, Sergio Conceicao, était également dans la discussion, mais Enrique est désormais devenu la priorité absolue du club.

Enrique est considéré comme l’un des esprits les plus vifs du football mondial et a eu un règne très réussi à Barcelone de 2014 à 2017. L’Espagnol a mené les Blaugrana à deux titres de la Liga, trois Copa del Reys et un triomphe en Ligue des champions pendant son mandat à Camp Nou.

Il sera intéressant de voir comment Enrique gère la situation au PSG. L’équipe française n’a pas répondu aux attentes en Ligue des champions et a échoué à plusieurs reprises dans les plus grandes étapes.

De plus, les récents commentaires de Kylian Mbappe sur le choix de ne pas prolonger son contrat ont ravivé les rumeurs sur un transfert potentiel vers les géants espagnols du Real Madrid. Le vestiaire semble également être divisé auquel Enrique doit s’adresser lors de son rendez-vous avant de diriger l’équipe sur le terrain.

Photo: IMAGO / NurPhoto