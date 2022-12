Luis Enrique quitte son poste de patron de l’Espagne après une sortie de choc de la Coupe du monde 2022

Luis Enrique a quitté l’Espagne (s’ouvre dans un nouvel onglet) entraîneur-chef, deux jours seulement après que La Roja se soit retirée de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) en huitièmes de finale aux tirs au but contre le Maroc (s’ouvre dans un nouvel onglet).

L’ancien Real Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’homme dirigeait son pays depuis l’été 2018 et les avait guidés jusqu’aux demi-finales de l’Euro de l’an dernier.

Mais sa décision de l’appeler un jour n’est pas une surprise, après la performance finalement décevante de l’Espagne au Qatar.

Encore une jeune équipe en transition, les champions 2010 n’étaient pas soumis à une grande pression pour regagner le trophée cette fois-ci – mais on aurait pu s’attendre à ce qu’ils aillent plus loin dans le tournoi et remportent plus d’un match.

🔴 OFFICIEL | La @RFEF agradece a @LUISENRIQUE21 su trabajo al frente de la @SEFutbol

Leur démolition 7-0 du Costa Rica lors de leur match d’ouverture les aurait peut-être fait – ainsi que leurs fans – oser rêver, mais il est vite devenu clair qu’il s’agissait d’un résultat plutôt anormal, facilité par une faible opposition.

Un match nul 1-1 contre l’Allemagne et une défaite 2-1 contre le Japon ont permis à l’Espagne de se qualifier pour la phase de groupes en tant que deuxième, préparant une rencontre en huitièmes de finale contre le Maroc.

Et là, ils ont fini par payer le prix de l’approche impopulaire de Luis Enrique : esthétique, certes, mais manquant trop souvent d’avant-garde.

Cela s’est également vérifié lors de la fusillade: Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets ont tous raté le coup alors que le Maroc a remporté la fusillade 3-0.