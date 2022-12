Luis Enrique quitte son poste de patron de l’Espagne après une sortie choc de la Coupe du monde

L’Espagne a annoncé jeudi le départ de Luis Enrique en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale après la défaite choc de l’équipe contre le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

L’ancien entraîneur de Barcelone, dont le contrat avec l’Espagne devait prendre fin à la fin du mois, a assumé l’entière responsabilité de la sortie plus tôt que prévu de son équipe du tournoi au Qatar.

UN déclaration de la FA espagnole a déclaré: La RFEF tient à remercier Luis Enrique et toute son équipe d’entraîneurs à la tête de l’équipe nationale absolue ces dernières années.

“La direction sportive de la RFEF a transmis au président un rapport dans lequel il est déterminé qu’un nouveau projet devrait démarrer pour l’équipe espagnole de football, dans le but de poursuivre la croissance réalisée ces dernières années grâce au travail réalisé par Luis Enrique et leurs collaborateurs. Le président, Luis Rubiales, et le directeur sportif, José Francisco Molina, ont transmis la décision à l’entraîneur.”