Luis Enrique limogé après la sortie de l’Espagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La fédération espagnole de football a annoncé jeudi que Luis Enrique ne continuerait pas comme entraîneur de l’équipe nationale masculine suite à son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’annonce intervient deux jours après que l’Espagne a perdu contre le Maroc 3-0 lors d’une séance de tirs au but après un match nul sans but en temps réglementaire et en prolongation.

“Le président, Luis Rubiales, et le directeur sportif, Jose Francisco Molina, ont fait part de leur décision à l’entraîneur”, a déclaré la fédération espagnole dans un communiqué.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici