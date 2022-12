Luis Enrique: l’entraîneur-chef de l’Espagne quitte son poste après la sortie de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Luis Enrique a quitté son poste d’entraîneur-chef de l’Espagne après l’élimination du pays de la Coupe du monde, a confirmé la Fédération espagnole de football (RFEF).

La RFEF a publié un communiqué remerciant Luis Enrique pour son service et exprimant son désir de démarrer un nouveau projet pour l’équipe nationale.

Le communiqué a confirmé que le contrat de Luis Enrique, qui doit expirer à la fin de l’année, ne serait pas renouvelé.

L’Espagne a subi une sortie décevante en huitièmes de finale du tournoi au Qatar après avoir perdu contre le Maroc aux tirs au but mardi.

Luis Enrique a déclaré après le match qu’il était responsable de la défaite. Le joueur de 52 ans dirigeait l’Espagne depuis 2018.

Image:

L’Espagne a été éliminée de la Coupe du monde lors des huitièmes de finale par le Maroc aux tirs au but





La déclaration complète de la RFEF disait: “La RFEF tient à remercier Luis Enrique et toute son équipe d’entraîneurs.

“La direction sportive de la RFEF a transmis au président un rapport dans lequel il est déterminé qu’un nouveau projet devrait démarrer pour l’équipe espagnole, dans le but de poursuivre la croissance réalisée ces dernières années grâce au travail réalisé par Luis Enrique et ses collaborateurs.

“Le président, Luis Rubiales, et le directeur sportif, Jose Francisco Molina, ont transmis la décision à l’entraîneur.

“L’entraîneur asturien a réussi à donner un nouvel élan à l’équipe nationale depuis son arrivée, en 2018, grâce à une profonde rénovation qui a consolidé un changement de génération dans l’équipe et dans le football espagnol.

“Luis s’est qualifié deux fois pour le dernier carré de l’UEFA Nations League et a atteint les demi-finales de l’Euro 2020, avec son propre cachet et grâce à un style défini. Il a opté pour de jeunes talents et a semé l’espoir pour l’avenir de l’équipe espagnole.

“La RFEF souhaite énergiquement bonne chance à Luis et à son équipe dans leurs futurs projets professionnels. L’entraîneur gagne l’amour et l’admiration de ses collaborateurs de l’équipe nationale et de toute la fédération, qui sera toujours sa maison.”