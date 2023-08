Luis Enrique: le PSG envisage la solution de Mbappé alors que Dembélé s’apprête à rejoindre

L’entraîneur-chef du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a déclaré qu’il espérait que le club trouverait une solution à son différend en cours avec Kylian Mbappé et que le transfert de l’ailier Ousmane Dembélé de Barcelone vers l’équipe française était « 99% » terminé.

Les relations entre Mbappé et le PSG sont tendues depuis que l’attaquant français a déclaré qu’il ne renouvellerait pas son contrat, qui expire à la fin de la saison 2023-24.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré qu’il ne le laisserait pas partir en transfert gratuit après que le club ait dépensé 180 millions d’euros (197,9 millions de dollars) pour le signer en 2017, l’attaquant ayant apparemment été exclu du principal des champions de Ligue 1. équipe.

Ce n’est pas la première fois que le PSG et Mbappé sont impliqués dans une impasse contractuelle. Mbappé devait également partir en transfert gratuit à la fin de la saison 2021-22, mais a fait demi-tour tardif sur le Real Madrid et a signé une prolongation de contrat.

Interrogé sur Mbappé lors d’une conférence de presse avant le match d’ouverture de la saison à domicile samedi contre Lorient, Luis Enrique a déclaré aux journalistes : « C’est un sujet que nous avons déjà rencontré, et une solution a été trouvée entre le club et le joueur.

« C’est ce que j’aimerais voir. La philosophie de ce club est très claire : que le club est avant tout et je partage cela à 100 %. C’est un problème qui a été résolu dans le passé de manière positive avant que je ne sois ici.

« J’espère et je souhaite que, comme cela s’est produit par le passé, le club et le joueur parviennent à un accord. C’est ce que je voudrais aussi. Je me souviens des paroles du président : le club est au-dessus des joueurs et des directeurs sportifs et je d’accord avec lui à 100%. »

Luis Enrique a été nommé entraîneur-chef du Paris Saint-Germain le 5 juillet. Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

Mbappé n’est pas le seul joueur pressenti pour quitter le Parc des Princes pendant le mercato, les médias français rapportant cette signature record Marco Veratti a été jugé excédentaire par rapport aux besoins.

Luis Enrique a refusé de commenter les conversations qu’il a eues avec le duo depuis qu’il a pris les rênes du club en juillet, mais a ajouté : « Je vous invite à être attentif à mes actions car ce sont mes décisions qui exprimeront mon opinion. »

Pendant ce temps, ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que le PSG était en pourparlers avec Barcelone pour Dembélé, Luis Enrique confirmant que le club était sur le point de terminer le transfert.

« Ce n’est pas encore un joueur du PSG, il ne sera pas là demain. Il manque un petit quelque chose. Pas à 100%, mais à 99%, c’est un joueur du PSG », a déclaré Luis Enrique.

Luis Enrique a également décrit le style de jeu qu’il souhaite mettre en œuvre au PSG alors qu’ils cherchent à remporter un 12e titre record de Ligue 1 et un défi pour la Ligue des champions – un trophée qui leur a échappé malgré leur domination nationale.

« Je veux un football total, un football offensif, un football pressant », a déclaré Luis Enrique. « Nous sommes des professionnels et nous voulons apporter de la joie. Je peux le sentir d’après ce que les joueurs me disent. Le rythme est très élevé à l’entraînement. »