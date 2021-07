Luis Enrique insiste sur le fait qu’il n’est pas triste après la défaite de l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2020 contre l’Italie et fait l’éloge d’Alvaro Morata | Actualités footballistiques

Luis Enrique a déclaré qu’il n’était pas triste et n’avait rien à redire à son équipe après la sortie de l’Espagne de l’Euro 2020 en Italie, louant la contribution du remplaçant Alvaro Morata.

Morata a attiré beaucoup d’attention pendant le tournoi – pas toujours bon – mais l’attaquant a marqué un but égalisateur tardif à Wembley mardi, envoyant la demi-finale en prolongation.

Il a raté son penalty lors de la fusillade décisive – remportée 4-2 par l’Italie – mais Enrique a continué à soutenir Morata après le match.

L’entraîneur-chef de l’Espagne a déclaré : « Il a un problème de ravisseur. Cela en dit long sur sa personnalité que, malgré cela, il ait voulu prendre un penalty.

Image:

Alvaro Morata a égalisé mais a raté un penalty contre l’Italie



« Il a traversé des moments difficiles lors de cette compétition mais il a été brillant, il a créé beaucoup d’incertitude dans les rangs italiens, il a marqué, il a été excellent. Je n’ai pas pu le voir car il est passé au contrôle antidopage mais Je vais aller le voir maintenant. »

La défaite de Wembley marque la première fois que l’Espagne n’a pas réussi à passer d’une demi-finale à un tournoi majeur de son histoire, ayant atteint la finale de chacune de ses cinq précédentes apparitions en demi-finale.

Mais Enrique n’avait que de la fierté pour ses joueurs, déclarant : « Ce n’est pas une nuit triste pour moi, pas du tout. Bien sûr, il y a de la déception, mais c’est le football. Il faut pouvoir gagner et perdre. Nous étions très heureux de gagner la fusillade en quarts de finale mais il faut féliciter nos adversaires.

Aucun joueur de 18 ans n’a fait ce que Pedri a fait dans une grande compétition. Ses performances, la façon dont il a interprété le jeu, les espaces récupérés, la qualité, la personnalité, je n’ai jamais rien vu de tel. C’est dénué de toute logique.

« J’ai dit au début que nous étions l’une des huit équipes qui pouvaient remporter le titre, je ne me trompais pas. Nous rentrons chez nous en sachant que nous étions en compétition et que nous étions l’une des meilleures équipes de la compétition.

« Je dirais que ce serait un A- pour mes joueurs, un A+ si nous avions gagné. Cela fait des mois que nous parlons de la façon dont nous aimerions jouer à l’Euro, et les joueurs y ont souscrit, donc je n’ai rien à redire. Nous avons montré que nous formons une équipe et nous allons continuer à le faire. »

Mancini prudent alors que l’Italie en finale

Image:

Jorginho a marqué le penalty décisif pour l’Italie



L’entraîneur-chef italien Roberto Mancini était d’humeur prudente après une victoire éclatante en demi-finale, et il a les yeux rivés sur la fin du travail dimanche.

« Nous avons encore un match à jouer et nous voulons faire exactement cela si possible », a-t-il déclaré.

« Nous savions que ce serait un match très difficile car en termes de possession du ballon, l’Espagne est la meilleure du monde et cela nous causerait des problèmes. Nous avons dû creuser quand nous en avions besoin. Nous avons essayé de marquer et de créer des opportunités quand nous besoin, c’était un match très ouvert et il y a eu des problèmes parce que nous n’avions pas trop de possession.

« Cependant, nous voulions nous qualifier pour la finale et nous avons continué d’essayer jusqu’à la fin. Comme toujours, les tirs au but sont une loterie mais je veux vraiment tirer mon chapeau à l’Espagne, c’est une équipe formidable.

« Je remercie les joueurs parce qu’ils ont cru dès le premier jour que nous pouvions produire quelque chose d’incroyable. Nous n’avons pas encore fait tout ce qu’il fallait, il reste encore un pas à faire et maintenant nous devons nous reposer car c’était vraiment très difficile.

« Je leur ai dit avant le match que ce serait notre match le plus difficile de la compétition, car lorsque vous disputez votre sixième match si rapidement avec tous les déplacements que nous avons dû faire, cela devient très fatiguant.

Image:

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma a sauvé le penalty d’Alvaro Morata lors de la fusillade



« Les tâches difficiles sont d’autant plus agréables et nous sommes heureux d’être en finale. Mais nous n’avons encore rien accompli, nous devrons donc attendre. »

L’Italie a envoyé quatre de ses cinq penaltys – seul Manuel Locatelli a raté le premier tir au but – mais Mancini a félicité le gardien Gianluigi Donnarumma pour son rôle dans la fusillade.

Il a ajouté : « Nous avons commencé à les pratiquer [penalties] quand nous nous sommes tous rencontrés. Vous pouvez vous entraîner aux pénalités, mais finalement, dans les situations de match où la fatigue se fait sentir, ce n’est en aucun cas facile. Nous les avons bien pris et nous avons très bien réussi parce que nous avons un gardien formidable qui a sauvé un tir au but crucial. »

Ce que les joueurs ont dit

Image:

Federico Chiesa dit que l’Italie se concentre sur elle-même avant la finale de dimanche



Le buteur italien Federico Chiesa : « Oui, sans aucun doute [the best night of his career]. Jouer pour mon pays dans des matches comme ceux-ci, représenter 60 millions d’Italiens est un rêve incroyable et je n’aurais jamais pu l’imaginer.

« Nous devons simplement penser à nous-mêmes [ahead of the final], tout comme nous l’avons fait jusqu’à présent dans le tournoi, c’est ce qui nous a mené jusqu’ici. Nous devons réfléchir à ce que nous devons faire sur ce terrain et ce n’est qu’après demain soir que nous penserons à qui sera le prochain. »

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma : « J’étais calme avant les tirs au but parce que je savais que je pouvais aider l’équipe. Je tiens à remercier tout le monde, car maintenant nous ne sommes qu’à un pas de réaliser notre rêve. L’Espagne est très forte, mais cette équipe italienne a beaucoup de courage , nous n’abandonnons jamais.

« L’Espagne nous a causé beaucoup de problèmes aujourd’hui avec sa possession, mais je pense que nous méritons de jouer la finale. Je ne veux pas parler de la finale maintenant, je veux profiter du moment. Nous y penserons quand nous devons. »

Le capitaine espagnol Sergio Busquets : « Tout le monde a fait de l’Italie un grand favori ici, mais nous avons démontré que nous étions supérieurs à eux.

« Nous avons imposé les choses que nous voulions ici : posséder le ballon, le récupérer le plus rapidement possible lorsque nous l’avons perdu. En général, tout au long de ce match, je pense que nous étions l’équipe dominante. Mais le football est comme ça, et tout ce que nous pouvons faire est de féliciter l’Italie.

« Il reste un an et demi avant la prochaine Coupe du monde, mais nous sommes sur la bonne voie, c’est sûr. C’est une grande équipe nationale et la seule chose qui manquait était d’aller en finale, comme nous y étions déterminés. »

Et après?

L’Italie affrontera l’Angleterre ou le Danemark en finale de l’Euro 2020 dimanche à Wembley ; coup d’envoi à 20h.