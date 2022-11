Luis Enrique confirme la disponibilité d’Alvaro Morata, Dani Carvajal et Hugo Guillamon pour le match contre le Costa Rica

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a déclaré qu’il était “le leader” de l’équipe nationale alors qu’il envisageait le match d’ouverture du champion 2010 lors de la finale de la Coupe du monde contre le Costa Rica mercredi.

“Le leader de l’équipe nationale doit être l’entraîneur car c’est moi qui décide qui joue et quand nous voyageons et des choses comme ça”, a déclaré le coach espagnol.

“Je suis un leader qui doit donner des solutions à l’équipe”, a-t-il ajouté, insistant sur le fait qu’il était “très calme et impatient de commencer et de donner aux gens quelque chose à célébrer”.

Enrique a déclaré qu’il avait “un maximum de respect pour le Costa Rica”, qui participe à sa sixième finale de Coupe du monde.

« Nous connaissons le Costa Rica et ses joueurs et son entraîneur (Luis Fernando Suarez) est un expert. Je suis sûr qu’ils vont être compétitifs, et nous devons être attentifs et bien faire les choses car nous voulons aller en finale”, a-t-il ajouté.

L’entraîneur espagnol a déclaré qu'”en théorie”, Alvaro Morata, Dani Carvajal et Hugo Guillamon seront tous disponibles après de légers problèmes physiques au cours des derniers jours, et a insisté sur le fait que son seul problème pour choisir l’équipe de mercredi était de choisir entre les joueurs au sommet de leur jeu, rapporte Xinhua.

“Je n’ai aucun doute à cause de doutes ou de décisions tactiques. Mes doutes sont dus au haut niveau qu’ils affichent. Les séances d’entraînement ont été spectaculaires et nous travaillons à un niveau qui signifie que nous commencerons les matchs en force.”

“Je choisis mes joueurs en fonction du “feeling” que j’ai et je déciderai de mon équipe demain en tenant compte de nos rivaux et du jeu”, a expliqué Enrique.

“Nous nous sommes préparés de la meilleure façon possible. Nous savons ce que nous devons faire et nous sommes un groupe qui travaille ensemble depuis longtemps”, a-t-il ajouté.

