Luis Diaz trouve un moment de lumière dans une semaine sombre pour prouver que Liverpool change la donne

« Libertad Para Papa », lisait-on sur le maillot de Luis Diaz alors que le Colombien donnait un point à Liverpool dans le temps additionnel.

Liberté pour papa.

Luton Town était sur la bonne voie pour une victoire mémorable 1-0 à Kenilworth Road jusqu’à ce que Diaz grimpe au-dessus d’Issa Kabore pour marquer.

Quel courage le joueur de 26 ans a fait preuve en tant que remplaçant tardif après une semaine d’attente nerveuse des nouvelles d’une mission de sauvetage qui en est maintenant à son huitième jour. Diaz est toujours sans son père, Luis Manuel Diaz, qui a été enlevé samedi dernier par des hommes armés liés au groupe de guérilla Armée de libération nationale (ELN) dans la ville de Barrancas, près de la frontière entre la Colombie et le Venezuela.

Sa mère, Cilenis Marulanda, a également été enlevée mais rapidement secourue par la police en quelques heures le week-end dernier. Maintenant, la famille attend de découvrir ce qui se passera ensuite, Diaz restant pour le moment au Royaume-Uni.

“Je demande à l’ELN de libérer mon père dès que possible”, a déclaré Diaz dans un communiqué après le match. « Chaque seconde, chaque minute, nous sommes plus inquiets. Nous n’avons pas de mots pour décrire les terribles sentiments de notre famille et cela restera le même tant qu’il ne sera pas de retour à la maison. Je vous supplie de libérer mon père immédiatement, en respectant son intégrité.

Après le match, l’équipe adverse a scandé le nom de Diaz et le manager Jurgen Klopp a tenu ses bras autour de l’ailier élancé, qui avait porté le poids du monde sur ses épaules dans les jours précédant le match.



C’était un résultat inattendu pour Liverpool, qui n’a pas réussi à s’imposer à l’extérieur en Premier League pour un troisième match consécutif. Même s’il n’est encore qu’à trois points du leader Manchester City, cela ressemble à une grosse erreur. Pourtant, pour la deuxième semaine consécutive, les inquiétudes étaient plus grandes.

“C’est émouvant mais le vrai problème n’est pas résolu”, a déclaré Klopp à propos de l’égalisation de Diaz.

« Nous voulions donner à Lucho – et il le voulait aussi – l’opportunité d’être un peu distrait car il ne peut rien faire. Il attend tout le temps, la famille attend tout le temps. Je pense que les signes en provenance de Colombie sont plutôt positifs et optimistes, mais la seule chose que nous voulons tous entendre n’est pas encore arrivée.»

Luis Diaz, ou Lucho comme on l’appelle affectueusement, est entré en jeu pendant les huit dernières minutes plus les arrêts de jeu, Klopp estimant qu’il était sage de le laisser en dehors de la formation de départ.

Jusqu’au week-end dernier, Diaz avait débuté huit des neuf matchs de Liverpool en Premier League cette saison. La seule fois où il a été nommé sur le banc, il est entré en jeu à la mi-temps alors que Liverpool perdait contre Wolverhampton Wanderers et il a joué un rôle dans la transformation de ce match en une victoire 3-1.

Klopp considère Diaz comme un joueur qui change la donne ; un grand joueur sur lequel il peut compter grâce à son apport offensif constant et fiable. Et même après une semaine d’enfer, il était là pour faire la différence pour son équipe quand cela comptait.



Pourtant, il s’agissait de circonstances sans précédent. La recherche a saisi non seulement sa communauté mais aussi la nation colombienne. En partenariat avec la police, l’armée de l’air et l’armée, 150 militaires en uniforme sont à Barrancas pour faciliter la passation des pouvoirs après que le groupe de l’ELN a promis d’obtenir la libération du père de Diaz.

Liverpool, comme Diaz, a été tenu au courant des nouvelles au fur et à mesure qu’elles se présentent. Entre-temps, ils ont offert un soutien constant à Diaz depuis qu’il a dû quitter l’hôtel de l’équipe le week-end dernier avant la victoire 3-0 contre Nottingham Forest.

L’ailier devait débuter ce match mais a dû être remplacé par Diogo Jota lorsque des nouvelles ont filtré de son pays natal. Jota a marqué lors de la victoire et a dédié le but à son coéquipier qui a été touché par le geste.

Klopp avait déjà fait clairement savoir à Diaz à ce moment-là qu’il soutiendrait toute décision prise par Diaz dans les jours qui suivraient. Il a bénéficié d’un congé prolongé, mais il lui a été conseillé de ne pas retourner en Colombie pour des raisons de sécurité.

Des conseils sur la récupération, l’entraînement et les modalités de voyage ont été fournis et, alors que Liverpool battait Bournemouth en Coupe Carabao mercredi soir, Diaz s’est entraîné seul.

De retour chez eux, dans l’église paroissiale de San José, les gens, dont la famille et les amis, se sont rassemblés pour une veillée aux chandelles et une messe. Des milliers de personnes ont participé aux chaînes de prière sur les places à travers le pays et vendredi, des nouvelles positives semblaient se répandre.

Diaz s’est ensuite entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers et s’est montré relativement optimiste.

“Comme je l’ai déjà dit, le terrain de football et le terrain d’entraînement sont un endroit sûr pour les garçons, où ils peuvent oublier, au moins pendant quelques minutes, tout ce qui se passe”, a déclaré Klopp.

“Mais personne ne peut vraiment imaginer ce que l’on ressent dans une telle situation.”

Alors que l’attente s’éternisait nerveusement, Diaz a décidé qu’il pouvait se présenter à Luton, si nécessaire. Au même moment, son partenaire, Gera Ponce, a posté sur Instagram en disant que le seul cadeau pour l’anniversaire de sa jeune fille ce week-end serait de ramener « Grand-père Mane » à la maison en toute sécurité avec sa famille.

Mais Diaz est entré en jeu lorsque son équipe avait besoin de lui – et il a fait une grande différence.



Tahith Chong, qui a donné l’avantage à Luton, a déclaré : “Je ne peux que lui envoyer mes compliments pour avoir été sur le terrain et même pour avoir joué parce que c’est quelque chose de très difficile que traverse sa famille.”

“Cela en dit long sur son caractère car peu de gens peuvent imaginer ce qu’il traverse”, a déclaré Alisson. « On ressent cette douleur mais, pour lui, c’est un autre niveau. Parfois, dans les moments sombres, le football peut apporter de la joie à quelqu’un en difficulté.

Dimanche, même si ce n’est que pour un bref instant, la douleur a peut-être disparu. Mais, comme le dit Klopp, cela passe vite et jusqu’à ce que cette période troublée de la vie de Diaz soit terminée, la lutte interne continue.

