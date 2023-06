Luis Diaz remboursera les fans de Liverpool après avoir pris le maillot n ° 7

Luis Diaz était l’une des stars de Liverpool qui est apparue lors du dernier lancement du kit du club, mais quelque chose a changé depuis lors. Liverpool fc

Luis Diaz va devenir le dernier titulaire de l’un des maillots les plus illustres de Liverpool après avoir changé de numéro d’équipe avant la saison 2023-24.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Diaz s’est vu attribuer le maillot n ° 23 lorsqu’il est arrivé du FC Porto en janvier 2022 dans le cadre d’un transfert de 45 millions d’euros, depuis lors il a marqué 11 buts et enregistré sept passes décisives en 47 apparitions pour le club.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

L’international colombien a eu un impact immédiat à Anfield, et ces chiffres seraient sûrement plus élevés s’il n’avait pas été écarté pendant six mois la saison dernière en raison d’une blessure au genou.

Maintenant, Liverpool a confirmé que l’attaquant de 26 ans portera le célèbre n°7 des Reds sur son dos la saison prochaine.

Cependant, comme cette nouvelle attribution de numéro est intervenue plus de sept semaines après que le club a publié son nouveau kit pour la maison, Liverpool a annoncé que tous les supporters qui en ont déjà acheté un avec le nom de Diaz et l’ancien numéro d’équipe au dos auront droit à un like- échange à l’identique.

Non seulement cela, mais, dans une touche de classe, le club a annoncé que les fans seront « personnellement remboursés » par Diaz lui-même.

Le maillot n°7 de Liverpool a été porté par certains des plus grands joueurs du club, de Ian Callaghan à Kenny Dalglish, Kevin Keegan à Luis Suarez.

Le titulaire le plus récent était James Milner, qui l’a porté pendant l’ensemble de ses huit années au club, au cours desquelles il a remporté sept trophées, dont la Ligue des champions et la Premier League. Cependant, le récent départ du milieu de terrain à feuilles persistantes a libéré le n ° 7, permettant ainsi à Diaz d’assumer son numéro de maillot préféré – le même qu’il a arboré pour Porto et la Colombie.

Les Reds ont également confirmé que la nouvelle recrue Alexis Mac Allister prendra le maillot n ° 10 qui a déjà été porté par Michael Owen, Philippe Coutinho et Sadio Mane.