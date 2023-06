Luis Diaz portera le maillot n ° 7 pour Liverpool, d’autres joueurs célèbres qui ont porté le numéro célèbre

Luis Diaz repérera le célèbre et emblématique maillot n°7 de Liverpool à partir de la saison 2023-24.

Après avoir porté le n ° 23 après son arrivée en janvier 2022 à Anfield en provenance du FC Porto, l’attaquant colombien devrait basculer avant la prochaine campagne.

Voici un aperçu de toutes les stars qui ont porté le maillot n°7 pour Liverpool :

Pendant de nombreuses années après leur introduction, bien sûr, les numéros de maillot n’ont pas été attribués de manière permanente – ils ont plutôt été tournés en fonction de la composition du onze de départ et des positions des joueurs au sein de celui-ci.

Néanmoins, le n ° 7 de Liverpool a trouvé son chemin sur les épaules de nombreux grands, Billy Liddell le portant à de nombreuses reprises – avec le n ° 11 et le n ° 9 – pendant plus de 14 ans au club.

Kevin Keegan est arrivé avant 1971-72 et a porté le maillot n ° 7 avec distinction au cours de six années extrêmement réussies dans le Merseyside qui ont comporté trois titres de champion, une FA Cup et deux Coupes UEFA.

Attaquant agile et créatif, Keegan a comblé les règnes managériaux de Bill Shankly et Bob Paisley, signant avec Liverpool en levant la Coupe d’Europe en 1977.

Son remplaçant à son départ pour Hambourg – tant en termes de rôle dans l’équipe que de n°7 – deviendrait une figure emblématique et indélébilement liée au maillot : Kenny Dalglish.

Une poignée de matches mis à part, le légendaire Écossais a porté le numéro tout au long de ses 13 années sur le terrain pour le club, marquant 172 buts en 515 matchs alors qu’une pléthore d’honneurs nationaux et européens ont été obtenus avec un énorme coup de main de sa majestueuse capacité.

Alors que Dalglish passait du terrain à la pirogue, le n ° 7 était utilisé par une multitude de joueurs différents, avec Peter Beardsley qui s’est démarqué à la fin des années 1980 alors que les 17e et 18e titres de champion des Reds étaient scellés.

Les numéros d’équipe désignés ont été mis en place par la Premier League à partir de la saison 1993-94, Nigel Clough prenant le n ° 7 de Liverpool pendant trois campagnes.

Après en avoir porté 17 – y compris pour sa victoire lors de la finale de la Coupe de la Ligue 1995 – Steve McManaman a adopté le maillot en 1996 et l’a conservé pendant trois saisons avant son départ pour le Real Madrid.

Vladimir Smicer a hérité du maillot de McManaman et l’a utilisé pendant les quatre saisons suivantes, bien que son plus grand moment à Liverpool soit en fait survenu au n ° 11 – le miracle de la Ligue des champions sous Rafael Benitez à Istanbul.

Smicer avait passé le n ° 7 à Harry Kewell lorsqu’il avait déménagé à Anfield depuis Leeds United en 2003, et l’attaquant australien y jouerait 139 fois au cours des cinq campagnes suivantes.

Robbie Keane a porté le numéro pendant son court passage à Anfield au premier semestre 2008-09 et il est ensuite resté vacant pendant deux ans après son retour à Tottenham Hotspur.

Puis, en janvier 2011, il a été pris par Luis Suarez lorsque l’Uruguayen est passé aux Reds de l’AFC Ajax et a commencé sa vie dans le Merseyside sous Dalglish dans la pirogue.

Suarez a inscrit 82 buts lors de ses 133 apparitions pour le club, remportant la Coupe de la Ligue en 2012 et marquant 31 fois alors que Liverpool a raté de peu le titre de Premier League en 2013-14.

Plus récemment, James Milner était le gardien du n ° 7 tout au long de son séjour stellaire de huit saisons à Anfield, quittant le maillot cet été alors qu’il déménageait à Brighton & Hove Albion.

L’Anglais a eu le numéro sur le dos à 332 reprises pour Liverpool, marquant 26 fois alors qu’il a joué un rôle important dans la victoire de sept trophées – dont la Premier League et la Ligue des champions.