Luis Diaz: Liverpool fait un coup tardif pour l’ailier de Porto recherché par Tottenham | Nouvelles du football

Liverpool est en pole position pour signer Luis Diaz après avoir fait un coup tardif pour l’ailier de Porto de 45 millions de livres sterling, que Tottenham est également en pourparlers pour acheter.

L’international colombien était le premier choix du manager Jurgen Klopp pour le mercato estival, mais Liverpool a accéléré ses plans en raison du vif intérêt des Spurs.

Liverpool offrirait un montant initial de 37 millions de livres sterling, avec des bonus inclus dans l’accord qui ne seront déclenchés que si Diaz devient un grand succès à Anfield.

Le journaliste de football européen Andy Brassell dit que Diaz « s'intégrerait parfaitement » à Liverpool alors que des rumeurs circulent sur un transfert potentiel pour le Colombien



Sky Sports Nouvelles a été informé que Liverpool avait envoyé une équipe en Argentine, en prévision d’y faire un examen médical.

Diaz devrait participer au match de qualification de la Colombie pour la Coupe du monde contre le Pérou vendredi soir, avant de se rendre en Argentine pour le deuxième match de qualification de mardi.

Jamie Carragher parle à Gary Neville d'une période où Liverpool a vraiment eu du mal à intégrer de nouvelles recrues dans son équipe



Tottenham a été enfermé dans des pourparlers avec Porto au sujet de Diaz cette semaine, le club de Premier League étant prêt à payer jusqu’à 46 millions de livres sterling.

Des sources au Portugal suggèrent que les Spurs sont prêts à offrir 37,6 millions de livres sterling à Diaz, avec 8,4 millions de livres supplémentaires en modules complémentaires liés aux performances.

Diaz, qui a signé pour Porto de l’équipe colombienne Junior en 2019, a 16 buts et six passes décisives en 28 matchs pour l’équipe portugaise cette saison.

Le panel Transfer Talk discute de la possibilité que Tottenham signe Sofyan Amrabat de la Fiorentina, l'international marocain souhaitant s'éloigner du club



Manquer Luiz serait un autre coup dur pour les Spurs ce mois-ci, après la rupture de l’accord avec l’ailier des Wolves Adama Traoré, qui semble maintenant prêt à retourner à Barcelone en prêt.

Les Spurs veulent faire au moins une signature ce mois-ci, et selon Ciel en Italie, ils sont également en pourparlers pour signer le milieu de terrain marocain Sofyan Amrabat de la Fiorentina en prêt, avec une option d’achat de 16 millions d’euros en cours de discussion.

Ils pourraient faire plus d’affaires s’ils sont capables de décharger Dele Alli, Tanguy Ndombele ou Giovani Lo Celso.

Tanguy Ndombele pourrait être en train de quitter les Spurs et de revenir en France



Le Paris Saint-Germain se rapproche d’un accord pour signer Ndombele en prêt des Spurs, avec une option d’achat.

Analyse: Liverpool considère cela comme une excellente affaire

Le journaliste de Sky Sports, Vinny O’Connor :

« Évidemment, c’est loin d’être fait et cela pourrait facilement n’aboutir à rien.

L’accord que Liverpool envisage pour Diaz serait de 45 millions d’euros (37 millions de livres sterling) plus un maximum de 15 millions d’euros de bonus. Le premier choix de Klopp pour l’été a été avancé car il était clair que le joueur bougerait et ne serait pas disponible. C’est encore loin d’être terminé, mais ils essaient. — Vinny O’Connor (@VinnOConnor) 28 janvier 2022

« Cependant, Liverpool considère cela comme une excellente affaire si elle est conclue – très proche des frais de type Diogo Jota. En outre, c’est un bien meilleur rapport qualité-prix que le prix initial demandé de 60 millions d’euros.

« Diaz était le premier choix de Jurgen Klopp pour l’été, mais ils ont avancé ces plans car il était clair que si Liverpool n’agissait pas dans cette fenêtre, le joueur passerait à autre chose.

« Ce n’est pas fait et pourrait encore s’effondrer – le joueur est en Amérique du Sud avec son équipe nationale, il sera donc loin d’être simple de conclure l’affaire.

« Cependant, si cela se fait, c’est un grand coup pour Julian Ward, qui doit succéder au directeur sportif Michael Edwards cet été. C’était un accord dans lequel Ward menait pour la première fois, mais il est juste de dire qu’il a été fortement soutenu par Edwards qui a élaboré la stratégie pour sécuriser le joueur ce mois-ci. »

Qu’est-ce que Diaz apporterait à Liverpool?

Un rapide coup d’œil à ses statistiques de titre dans la Primeira Liga portugaise cette saison suggère que le joueur de 25 ans offre une sérieuse menace de but – mais offre également bien plus.

L’ailier se classe au premier rang pour les buts, les tirs et les touches dans la surface adverse et fait partie de l’élite pour avoir repris possession du ballon dans le dernier tiers, créé des occasions, tenté des pauses rapides, des sauts aériens, des dribbles et des passes dans le tiers offensif.

Le graphique radar ci-dessous met ces forces en perspective, l’international colombien frappant le bord extérieur à travers une série de mesures d’attaque – ce qui représente les 5% des meilleurs ailiers des meilleures ligues européennes.

Les cartes ci-dessous réduisent sa menace de but pour les apparitions en Ligue des champions au cours des deux dernières saisons et révèlent que Diaz est le plus puissant de son canal gauche préféré, créant fréquemment des chances pour ses coéquipiers avec des diagonales dans la surface.

En plus de marquer des buts, son attribut le plus frappant est la participation au jeu global, avec des nombres de passes supérieurs à la moyenne dans le dernier tiers – mais le graphique ci-dessous suggère que Diaz revient également fréquemment pour soutenir l’équipe.

En visualisant son but et ses moyennes de passes, Diaz émerge parmi une sélection d’élite de joueurs dans les meilleures ligues européennes, avec des retours à égalité avec Karim Benzema et Mohamed Salah.

Sa carte thermique ci-dessous met l’accent sur son rythme de travail avec des concentrations d’activité dans sa moitié défensive, tandis que sa capacité à récupérer la possession en haut du terrain conviendrait certainement à un style de haute pression.

