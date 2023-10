Les parents du milieu de terrain de Liverpool Luis Diaz ont été kidnappés en Colombie après avoir été arrêtés par des hommes armés à moto.

Sa mère a ensuite été secourue, mais son père est toujours porté disparu.

Cilenis Marulanda a été secouru par la police dans la ville de Barrancas, a déclaré le président colombien Gustavo Petro.

“Grâce à une opération de cadenas à Barrancas, la mère de Luis Díaz a été sauvée, nous continuons la recherche du père”, a tweeté le président.

Pendant ce temps, le directeur de la police du pays, le général William Salamanca, a déclaré qu’il utilisait tous les agents pour retrouver le père de Diaz.

Les parents de l’international colombien de 26 ans auraient été kidnappés alors qu’ils se rendaient chez eux en voiture.

Les premières informations suggèrent qu’ils se trouvaient dans une station-service à bord d’un camion lorsqu’ils ont été approchés par des hommes armés circulant à moto.

Les moyens de l’armée ont été déployés aux côtés de la police.

La fédération colombienne de football a déclaré que l’enlèvement était regrettable et a exhorté les autorités à sauver le père.

“La Fédération colombienne de football rejette la situation sécuritaire que vivent les parents de notre joueur Luis Díaz”, indique un communiqué.

“De la part du FCF, nous exprimons notre solidarité avec lui et toute sa famille, et nous appelons les autorités compétentes à agir au plus vite pour résoudre la situation.”

Le bureau du procureur général de Colombie a également déclaré dans un communiqué : « À partir du moment où le bureau du procureur général de Colombie a appris l’enlèvement des parents du joueur colombien Luis Díaz dans la zone de Barrancas, à La Guajira, une équipe spécialisée de procureurs, du CTI (Technical Investigation Les responsables de l’équipe et les enquêteurs de la police et de l’armée ont pris des mesures urgentes pour localiser ces individus, clarifier la chaîne des événements et identifier les coupables.

Actualités Sky Sports a contacté Liverpool pour commentaires. On ne sait pas si Diaz sera disponible pour la sélection pour le match de Liverpool contre Nottingham Forest à 14 heures.