Luis Diaz: l’ailier de Liverpool subit un revers de blessure avec Jurgen Klopp qualifiant cela de “fracas au visage” | Nouvelles du football

Luis Diaz s’est blessé lors du camp d’entraînement de Liverpool aux Émirats arabes unis, Jurgen Klopp le décrivant comme un “véritable coup au visage”.

Diaz est absent depuis qu’il s’est blessé au genou lors de la défaite 3-2 de Liverpool à Arsenal le 9 octobre, mais se préparait pour son retour lors du camp par temps chaud des Reds.

Cependant, l’ailier a subi un revers la semaine dernière, Jurgen Klopp déclarant : “Il n’était pas au meilleur endroit possible.

“C’est clair que c’est une grosse déception pour nous tous, pour lui aussi.

“C’était une non-situation à l’entraînement, honnêtement. Rien [then he] senti quelque chose. [He] je ne me sentais pas beaucoup [the] le lendemain, mais nous voulions être très prudents et nous avons dit : “OK, allez, jetons un coup d’œil”.

“Puis la nouvelle est arrivée et c’était un bon coup au visage. Mais c’est tout maintenant.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de Liverpool contre Lyon en Super Coupe de Dubaï. Liverpool affronte l’AC Milan le vendredi 16 décembre pour son deuxième match de la Super Coupe de Dubaï. Regardez le match en direct et en exclusivité sur LFCTV (chaîne Sky 425) – sky.com/lfctv



Klopp a déclaré au moment de la blessure initiale de Diaz que la situation n’était “pas bonne”.

L’international colombien a marqué quatre buts et fait trois passes décisives lors des 12 matches qu’il a disputés avant de se blesser.

Liverpool a pu faire face à l’absence de Diaz avant la pause de la Coupe du monde, remportant huit des 10 matches qu’il a ratés alors qu’ils se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe Carabao, alors qu’ils sont sixièmes de la Premier League.

La dernière blessure de Diaz laisse Liverpool avec seulement Mohamed Salah, Darwin Nunez et Roberto Firmino comme attaquants seniors en forme à la disposition de Jurgen Klopp, Diogo Jota étant également actuellement écarté d’une blessure au mollet.

Le manager pourra également faire appel à Fabio Carvalho, Harvey Elliott, Curtis Jones et Alex Oxlade-Chamberlain comme potentiels renforts offensifs au sein de son équipe.

Elliott a également subi une peur des blessures lors de la défaite amicale 3-1 de Liverpool contre Lyon dimanche, à la 29e minute, mais Klopp avait de meilleures nouvelles concernant sa forme physique.

“Harvey a reçu un coup avant que nous marquions, mais je pense que nous avons eu de la chance”, a-t-il déclaré. “Il a l’air bien maintenant mais il le sent, c’est normal.

“Il y a eu un contact mais j’espère que nous avons eu de la chance à ce moment-là.”