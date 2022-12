Luis Diaz de Liverpool absent jusqu’en mars après une opération

L’attaquant de Liverpool, Luis Diaz, restera à l’écart pendant trois mois après avoir été opéré avec succès au genou.

Le problème du genou découle d’une blessure lors de la défaite de Liverpool contre Arsenal plus tôt dans la campagne début octobre. Thomas Partey et l’international colombien se sont affrontés. Cependant, Diaz a quitté le match car il a été révélé qu’il avait endommagé le ligament collatéral latéral de son genou gauche.

À l’origine, le personnel médical de Liverpool pensait qu’il manquerait moins de temps. En fait, il aurait dû être prêt à jouer une fois la Coupe du monde terminée. Par conséquent, il a repris l’entraînement avec le club d’Anfield et a participé à sa brève tournée pendant la Coupe du monde.

Cependant, l’attaquant s’est plaint de douleurs au même genou à l’entraînement. Après des tests et une enquête plus poussés, les médecins ont recommandé une intervention chirurgicale. Maintenant, l’attaquant est hors service jusqu’en mars.

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, sait que la blessure est un coup dur pour une équipe de Liverpool qui n’a pas été au top de sa forme cette saison.

“Honnêtement, ce n’était pas une situation à l’entraînement”, a déclaré Klopp. “Rien, [then Diaz] senti quelque chose. [He] Je n’ai pas ressenti grand-chose le lendemain, mais nous voulions être très prudents et nous nous sommes dit : « OK, allez. Regardons.

“Puis la nouvelle est arrivée et ce fut un vrai coup au visage.”

L’opération de Luis Diaz arrive à un moment inopportun

Bien que la blessure ait endommagé Liverpool, c’était à un moment «correct». À l’approche de la Coupe du monde et de l’échec de la Colombie à se qualifier, il a fallu un mois et demi de temps imparti à l’attaquant pour guérir et se remettre en forme.

Maintenant, Luis Diaz est sorti jusqu’en mars avec cette opération. Cela inclut le fait de manquer un certain nombre de matchs cruciaux dans plusieurs compétitions.

Par exemple, Diaz manque au moins le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Cela est prévu pour le 21 février. Cependant, il pourrait potentiellement revenir pour le match à l’extérieur du 15 mars. Pourtant, cela exigerait que l’attaquant se rétablisse rapidement.

De plus, Liverpool a des matchs de coupe contre Manchester City en Coupe de la Ligue et les Wolves en FA Cup peu de temps après le retour des joueurs de la Coupe du monde. Liverpool a bien performé sans Diaz après ce match contre Arsenal.

Les Reds ont remporté huit matchs toutes compétitions confondues, même s’ils ont perdu deux fois en championnat, gardant le club sixième. Même dans ce cas, la perte de Diaz pendant une longue période met plus de pression sur les autres options avancées à la disposition de Klopp.

