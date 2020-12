De toutes ses réalisations au nom de son pays d’adoption, aider un prince Charles « mouillé derrière les oreilles » dans l’art de la poursuite romantique faisait partie des réalisations les plus fières du playboy Luis Basualdo.

L’Argentin glamour jouant au polo – qui s’est faufilé amoureux dans les stations balnéaires chics d’Europe et d’Amérique en collectionnant des héritières et de belles femmes comme si elles étaient des carnets de match – s’est trouvé dans une position unique pour aider le prince alors célibataire dans sa quête de contact intime avec le sexe opposé.

Basualdo, décédé à l’âge de 75 ans, avait sa propre équipe de polo, les Golden Eagles, pour qui le prince a joué dans les années 1970. Il a ensuite rappelé: «Charles avait rejoint mon équipe et nous étions constamment ensemble. Au fur et à mesure que nous nous connaissions, il laissa tomber des indices, il était timide et marmonnait nerveusement à quel point il était difficile pour lui de rencontrer des filles. Après tout, il ne pouvait pas simplement aller dans un pub et aller chercher quelqu’un.

Joueur de polo Luis Basualdo et sa femme, Lucy Pearson, troisième fille du vicomte Cowdray, lors d’une réception de mariage à Rudgwick, Sussex

Le sombre Basualdo, un Casanova des temps modernes et un ancien amoureux de la mondaine Christina Onassis, a vu cela comme un défi inoubliable.

À l’époque, il était marié à la fabuleusement riche fille du vicomte Cowdray, Lucy Pearson, avec qui il s’était enfui alors qu’elle n’avait que 17 ans, et il avait l’argent et les relations nécessaires pour réaliser les vœux du prince.

Les exploits du sportif pour attirer de nouvelles beautés pour son ami royal étaient plutôt plus impressionnants que ses exploits sur le terrain de polo. Vivant à Lodsworth House, la majestueuse pile de West Sussex appartenant à son beau-père, Basualdo faisait le tour du domaine pour ramasser les filles de fermiers avec la promesse que l’héritier du trône voulait les rencontrer. Toujours attentif aux détails, Basualdo les emmenait faire du shopping dans les environs de Midhurst et Petworth, et les aidait à trouver quelque chose de joli à porter.

À l’ère #MeToo, de telles vantations semblent troublantes, mais dans les années 1970, ces arrangements n’étaient pas rares.

Avec sa femme utilement absente, il invitait les filles chez lui pour prendre un verre pour se détendre avant l’arrivée du prince et des amis. Mais pour assurer le succès de la soirée, selon Basualdo, le prince aimait jouer une version adulte de «meurtre dans le noir».

«J’ai toujours été le meurtrier, Charles le détective et les filles les victimes», se souvient-il dans une interview en 2002. «Charles était gêné, c’était donc une façon d’éviter les bavardages. Ils se sont cachés dans des pièces sombres et quand Charles les a trouvés, il était censé les pincer le nez pour les faire crier.

Le pincement, selon Basualdo, n’était pas toujours sur le nez et une chose en entraînait beaucoup une autre.

Il y a aussi des histoires où il a supervisé des séductions plus sophistiquées, y compris une fille française qu’il a aidé Charles à récupérer à Deauville après un match de polo. Et il y avait une colombienne enflammée du nom de Maria Eugenia qui, lorsqu’elle tomba dans les bras du prince, lui demanda: «Comment vous appeler, monsieur ou Charles? À quoi le prince a répondu: «Arthur» – l’un de ses deuxièmes prénoms.

Bien sûr, on peut se demander à quel point ces histoires de liaisons princières sont exactes. Basualdo a tellement embelli sa propre vie qu’il est encore difficile de séparer les faits de la fiction.

Son coup de main avec l’intérêt amoureux du prince a néanmoins cimenté leur amitié. Basualdo a été invité à la fête du 30e anniversaire de Charles en 1978 – où il s’est assis à côté d’une adolescente Lady Diana Spencer – et a offert au prince un poney de polo. Hélas, la bête n’était pas à la hauteur car, après l’avoir essayée, Charles déclara que c’était un «âne».

Une chose est certainement vraie; lorsque Basualdo est arrivé pour la première fois en Grande-Bretagne à la fin des années 1960, il faisait partie d’un ensemble de polo fringant et élégant qui a envoyé des ondes de choc sexuelles à travers la campagne anglaise.

«Il était un contraste direct avec la plupart des personnes sans menton autour de lui», se souvient un ami de cette époque. « Si vous mélangez des » assassins « argentins [a reference to their laser-like focus on seduction] avec des debs et des épouses de Home Counties, alors bien sûr, ils vont sembler plus attirants que les garçons anglais qui n’ont jamais rien fait de plus excitant que de laisser échapper un Thunderflash à Sandhurst.

La vigueur avec laquelle Basualdo poursuivait les femmes n’avait d’égale que sa réticence à ramasser une facture. Nigel Dempster du Daily Mail l’a baptisé « The Bounder » – un surnom qui a collé – et les autorités du polo l’ont accusé (en vain) de discréditer le jeu. Mais grâce à son charme et son esprit, il fut pendant des années toléré par les riches oisifs et les cercles aristocratiques dans lesquels il se frayait un chemin.

Son modèle était le célèbre playboy Porfirio Rubirosa, dont le défilé d’amoureux comprenait les héritières Barbara Hutton et Doris Duke, ainsi que les stars de cinéma Ava Gardner et Jayne Mansfield. «Rubirosa m’a appris des choses sur la vie et l’amour», a affirmé Basualdo. La première leçon sur le programme de recherche d’or était d’éviter les filles manifestement belles des Swinging Sixties en faveur d’héritières aux joues potelées et au visage frais.

Il a rencontré Christina Onassis lors d’un dîner. L’une des jeunes femmes les plus riches du monde, elle était la fille unique et l’unique héritière du magnat de la navigation grecque Aristote Onassis. Mais c’était aussi une jeune femme troublée.

Un an environ plus tard, ils étaient un objet. «Elle était sexuellement très exigeante», a-t-il dit plus tard. «Mais pendant un moment au moins, elle était heureuse.

Selon une amie d’enfance, l’affaire a échoué, car elle allait être coupée de sa fortune.

À son apogée, on disait que son cerveau avait un calculateur de richesse intégré et que ses yeux enregistraient des signes de dollar comme une machine à fruits.

Et ces yeux se sont vite fixés sur la fille de Cowdray, Lucy Pearson. Lucy n’avait que 17 ans mais était extrêmement riche, grâce à un fonds fiduciaire de 7 millions de livres sterling.

Basualdo (à gauche) avait sa propre équipe de polo, les Golden Eagles, pour qui le prince (au milieu) a joué dans les années 1970

Ils s’étaient rencontrés quand il jouait pour l’équipe de polo de son père et il a affirmé qu’elle «s’échapperait de son école de fin d’études à Ascot pour passer des nuits avec moi à Londres».

Il a raconté plus tard qu’il ne souhaitait pas se marier, mais s’est ensuite souvenu des conseils de Rubirosa selon lesquels les héritières seraient un futur actif.

Sachant que son père refuserait d’autoriser le mariage – et peut-être l’interrompre – ils se sont mariés secrètement à Caxton Hall à Londres en juillet 1972. Les témoins étaient des figures de la société Lady Edith Foxwell, Lady Jellicoe et son ami Marcelo.

Ensuite, Basualdo les a emmenés déjeuner au restaurant préféré de Lord Cowdray à Knightsbridge, seulement pour que son chèque rebondisse.

Ceci, cependant, était un détail mineur, car il était maintenant marié à quelqu’un qui pouvait le garder dans le style auquel il estimait qu’il méritait.

Le couple marié a déménagé entre de fabuleuses maisons à Londres, New York et Paris, et a eu deux enfants Charlotte et Rupert.

Après six ans, cependant, Lucy s’est enfuie à Cowdray Park, incapable de supporter plus longtemps sa diligence, le divorçant pour cruauté physique et mentale.

Mais encore une fois, le Bounder a eu une part de chance: Lord Cowdray lui a donné une récompense de 200 000 £. L’héritage de l’échec du mariage l’a toujours hanté, son fils et sa fille adoptant le nom de jeune fille de leur mère et non le sien.

Un nouveau compagnon, Clare Lawman, fut bientôt sur les lieux; une blonde grande et élancée dont Basualdo a dit un jour: «La seule fille dont je suis tombé follement amoureux.

Son habitude de dépenser l’argent des autres était de continuer. En 1981, après avoir déménagé à Paris avec Clare et presque sans le sou, il y avait plus de chance en magasin.

Basualdo était un Casanova des temps modernes et un ancien amant de la mondaine Christina Onassis (à gauche)

Basualdo photographié avec Daphné Guinnes. On l’appelait beaucoup de choses: l’aventurier, le proxénète et le fluage gluant étaient parmi les plus imprimables

Ils sont tombés par hasard sur Christina Onassis, ennuyée et en surpoids, qui les a invités à passer l’été sur son île méditerranéenne privée de Skorpios.

Après seulement deux semaines, le couple a voulu partir, mais Christina les a suppliés de rester – lui offrant 30000 $ par mois pour le faire.

Il accepta bien sûr et devint ses grands hommes d’affaires, une sinécure à laquelle il tint pendant trois ans.

Il devait y avoir un post-scriptum intrigant dans cette histoire. Un été, alors qu’il roulait en Autriche, il avait ouvert un compte bancaire sur lequel, en un an, 1,2 million de dollars avaient été transférés de la banque de Christina à St Moritz.

Basualdo a affirmé qu’elle avait autorisé l’arrangement, mais un mandat d’arrêt a été émis pour son arrestation. Il s’est enfui en Argentine et Christina a finalement abandonné les charges.

Prix ​​De L’arc De Triomphe à l’Hippodrome de Longchamp Paris France Shelley Smith Gordon White Cheryl Ladd et Luis Basualdo 1984 Prix De L’arc De Triomphe à Longchamp

Un Basualdo morose est retourné à New York, où il a rencontré et épousé la divorcée Jan Leech. Le mariage n’était pas heureux et a donné lieu à des histoires colorées.

Un – il se dit – qu’il a essayé de la noyer dans le bain, un autre qu’elle l’a chassé sur Madison Avenue avec un couteau à découper (il a prétendu que c’était un stylet) et un autre qu’il l’a enfermée sur le balcon nu au milieu de l’hiver, alors qu’il s’assit pour lire Debrett’s, le guide essentiel du play-boy de l’aristocratie britannique.

Mais les bons moments se terminaient, et l’ancien bon vivant retourna dans son Argentine natale, où il prétendait vivre de ses fermes et de ses domaines.

Au fil des ans, Luis Basualdo a été appelé beaucoup de choses: l’aventurier, le proxénète et le fluage gluant étaient parmi les plus imprimables.

Bounder est probablement le plus gentil, car malgré tous ses défauts, il était certainement un améliorateur de vie.