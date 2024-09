Luis Armando Albino : un garçon enlevé en Californie à l’âge de 6 ans retrouvé vivant plus de 70 ans plus tard

Oakland, Californie (AP) — Luis Armando Albino avait 6 ans en 1951 lorsqu’il a été enlevé alors qu’il jouait dans un parc d’Oakland, en Californie. Aujourd’hui, plus de sept décennies plus tard, Albino a été retrouvé grâce à un test d’ascendance en ligne, à de vieilles photos et à des coupures de journaux.

Le Bay Area News Group a rapporté vendredi que la nièce d’Albino à Oakland – avec l’aide de la police, du FBI et du ministère de la Justice – a localisé son oncle vivant sur la côte Est.

Albino, père et grand-père, est un pompier à la retraite et un vétéran du Corps des Marines qui a servi au Vietnam, selon sa nièce, Alida Alequin, 63 ans. Elle a retrouvé Albino et l’a réuni avec sa famille californienne en juin.

Le 21 février 1951, une femme a attiré l’Albinos de 6 ans du parc de West Oakland où il jouait avec son frère aîné et a promis au garçon d’origine portoricaine en espagnol qu’elle lui achèterait des bonbons.

Au lieu de cela, la femme a kidnappé l’enfant et l’a emmené par avion sur la côte Est où il s’est retrouvé avec un couple qui l’a élevé comme s’il était leur propre fils, a rapporté le groupe de presse. Les autorités et les membres de la famille n’ont pas précisé où il vit sur la côte Est.

Albino est resté introuvable pendant plus de 70 ans, mais il a toujours été dans le cœur de sa famille et sa photo était accrochée chez des proches, a déclaré sa nièce. Sa mère est décédée en 2005 mais n’a jamais abandonné l’espoir que son fils soit en vie.

La police d’Oakland a reconnu que les efforts d’Alequin « ont joué un rôle essentiel dans la recherche de son oncle » et que « l’issue de cette histoire est ce à quoi nous aspirons ».

Dans une interview accordée au groupe de presse, elle a déclaré que son oncle « m’a serrée dans ses bras et m’a dit : « Merci de m’avoir trouvée » et m’a fait un bisou sur la joue ».

Des articles de l’Oakland Tribune de l’époque rapportaient que la police, des soldats d’une base militaire locale, la Garde côtière et d’autres employés de la ville avaient participé à une opération de recherche massive pour retrouver le garçon disparu. La baie de San Francisco et d’autres voies navigables avaient également été fouillées, selon les articles. Son frère, Roger Albino, a été interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs mais a maintenu sa version selon laquelle une femme portant un bandana autour de la tête avait emmené son frère.

La première idée que son oncle pourrait être encore en vie est venue en 2020 lorsque, « juste pour le plaisir », dit Alequin, elle a effectué un test ADN en ligne. Il a révélé une correspondance de 22 % avec un homme qui s’est finalement avéré être son oncle. Une recherche plus approfondie à l’époque n’a donné aucune réponse ni aucune réponse de sa part, a-t-elle déclaré.

Début 2024, elle et ses filles ont recommencé leurs recherches. Lors d’une visite à la bibliothèque publique d’Oakland, elle a regardé des microfilms d’articles du Tribune – dont un qui contenait une photo de Luis et Roger – ce qui l’a convaincue qu’elle était sur la bonne voie. Elle s’est rendue à la police d’Oakland le jour même.

Les enquêteurs ont finalement convenu que la nouvelle piste était sérieuse et une nouvelle enquête sur les disparitions a été ouverte. La police d’Oakland a déclaré la semaine dernière que l’affaire des disparitions était close, mais elle et le FBI considèrent que l’enlèvement fait toujours l’objet d’une enquête ouverte.

Luis se trouvait sur la côte Est et a fourni un échantillon d’ADN, tout comme sa sœur, la mère d’Alequin.

Le 20 juin, les enquêteurs se sont rendus au domicile de sa mère, a déclaré Alequin, et leur ont dit à tous deux que son oncle avait été retrouvé.

« Nous n’avons commencé à pleurer qu’après le départ des enquêteurs », a déclaré Alequin. « J’ai pris les mains de ma mère et lui ai dit : « Nous l’avons trouvé. » J’étais aux anges. »

Le 24 juin, avec l’aide du FBI, Luis est venu à Oakland avec des membres de sa famille et a rencontré Alequin, sa mère et d’autres proches. Le lendemain, Alequin a conduit sa mère et son nouvel oncle au domicile de Roger dans le comté de Stanislaus, en Californie.

« Ils se sont serrés l’un contre l’autre et se sont serrés très fort dans les bras. Ils se sont assis et ont simplement discuté », a-t-elle raconté, évoquant le jour de l’enlèvement, leur service militaire et bien plus encore.

Luis est retourné sur la côte Est, mais il est revenu en juillet pour une visite de trois semaines. C’était la dernière fois qu’il a vu Roger, qui est décédé en août.

Alequin a déclaré que son oncle ne voulait pas parler aux médias.

« J’ai toujours été déterminée à le retrouver et qui sait, si mon histoire est connue, elle pourrait aider d’autres familles qui traversent la même épreuve », a déclaré Alequin. « Je dirais qu’il ne faut pas abandonner. »