Luis Alberto Lopez contre Joet Gonzalez : « Quand nous montons sur le ring, il n’y a aucun respect. Ça va être une guerre totale’ | Nouvelles de boxe

Luis Alberto Lopez a effectué une tournée en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, remportant et défendant son titre mondial IBF des poids plume.

Il a même combattu dans la petite mais historique salle de boxe du York Hall, dans l’East End de Londres.

En 2021, après avoir infligé une première défaite à Gabriel Flores, il a infligé une autre première défaite professionnelle à Isaac Lowe, éliminant le Britannique en sept rounds à York Hall.

Luis Alberto Lopez dit que son respect pour Joet Gonzalez disparaîtra sur le ring alors que Gonzalez espère trouver un autre équipement



Il est revenu au Royaume-Uni en tant que challenger au titre mondial un an plus tard, bouleversant Josh Warrington à Leeds pour remporter une décision et remporter le championnat IBF poids plume.

Il s’agissait d’une victoire clé et Lopez a de nouveau montré son calibre en mai lorsqu’il a affronté Michael Conlan, le populaire médaillé olympique, à la SSE Arena de Belfast.

Lopez a maîtrisé l’Irlandais et l’a arrêté en cinq rounds.

Le Mexicain est un combattant en forme et à l’American Bank Center de Corpus Christi, Texas, il défend en direct sa deuxième défense de son titre. Arène de sports aériens à partir de 1h le samedi matin.

Son challenger est Joet Gonzalez, qui a été battu trois fois au cours de sa carrière professionnelle, mais uniquement face à des adversaires de premier ordre : les champions du monde multi-poids Shakur Stevenson et Emanuel Navarrete ainsi que l’ancien champion du monde Isaac Dogboe.

«Je le respecte parce qu’il a fait de grands combats. Il a fait un excellent travail dans sa carrière. Mais tu sais que quand on monte sur le ring, il n’y a aucun respect. Je vais rapporter cette ceinture à la maison pour ma famille et pour le Mexique », a déclaré Lopez.

Image:

Luis Alberto Lopez cherche à conserver son titre mondial





La boxe le week-end de l’indépendance mexicaine ajoute un avantage supplémentaire au combat.

« Je suis heureux de me battre à une date importante pour le Mexique où Joet Gonzalez et moi représenterons notre pays. Nous allons présenter une véritable guerre ce soir-là », a déclaré Lopez.

« Ça va être une guerre totale. Quand il y a deux Mexicains affamés sur le ring, ils y vont toujours avec tout. Nous savons que Joet Gonzalez est un dur. Et mon objectif, comme je l’ai dit, est de l’éliminer. « .

Pour Gonzalez, c’est une troisième et probablement dernière chance de remporter un titre mondial. Il est peu probable qu’il ait une autre opportunité comme celle-ci.

Image:

Michael Conlan est terrassé par Luis Alberto Lopez lors de leur combat pour le titre IBF des poids plumes à Belfast (PA Images)





«Je dois gagner », a déclaré Gonzalez. « Chaque fois que je monte sur le ring, je donne tout.

«Parfois, ce n’est pas ta nuit. C’est comme ça. Mais je suis toujours là et je vais tout donner à chaque fois.

« Je m’attends à un grand combat. C’est un grand jour pour le Mexique. Tout ce que j’ai à faire, c’est de gagner et de devenir le nouveau champion du monde IBF. Clairement et simplement. Je ne peux pas rentrer chez moi les mains vides. »

López a promis : « Nous sommes prêts comme toujours. Je suis un combattant qui sait livrer des combats passionnants. Je suis un guerrier qui va de l’avant. Ils savent que lorsque ‘El Venado’ montera sur le ring, il y aura un grand spectacle. «

