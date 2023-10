Lui, Elle, Ils : le débat sur les pronoms atterrira probablement à la Cour suprême

Dans Planned Parenthood of Central Missouri c.Danforth, le juge Harry Blackmun a écrit en 1972 que « les droits constitutionnels ne mûrissent pas et ne naissent pas comme par magie seulement lorsque l’on atteint l’âge de la majorité défini par l’État. Les mineurs, comme les adultes, sont protégés par la Constitution et possèdent des droits constitutionnels.

Malgré ce décret clair, le tribunal a refusé de reconnaître aux enfants certains des droits les plus fondamentaux. En 1972, par exemple, il a tenu que Les « jeunes délinquants » n’ont pas de droit constitutionnel à un procès devant jury. En 1977, il a statué que la Constitution ne protège pas les enfants contre les châtiments corporels disciplinaires dans les écoles publiques. (À la maison aussi, la plupart des États autoriser pour le recours à une force physique légère contre les enfants – ou à la fessée – même si cela constitue une agression criminelle entre adultes.) Les enfants ne peuvent pas se marier à volonté (bien que de nombreux états n’ont pas d’âge minimum et beaucoup autorisent le mariage des enfants avec le consentement parental ou judiciaire), votent ou font partie de jurys.

Le tribunal a également jugé bon de talon l’exigence de cause probable du 4e amendement pour les fouilles d’enfants et de leurs biens dans l’enceinte de l’école. Tribunaux inférieurs ont estimé que les enfants ne bénéficient pas du droit à la vie privée prévu par le 14e amendement qui interdit aux écoles de communiquer des informations sensibles à leurs parents, « même lorsque des questions privées de sexe sont impliquées ».

Tout cela signifie que lorsque la question des préférences en matière de pronoms à l’école atteint inévitablement la Haute Cour, il est peu probable que le droit d’un enfant de choisir son nom et son identité de genre à l’école dominera une équation juridique qui implique les droits séparés et distincts des parents et des État.

Ce qui amène la discussion aux questions les plus importantes.

Question : Les parents ont-ils le droit de choisir le nom et les pronoms de leur enfant à utiliser dans les écoles publiques ?

Réponse : Les parents ont le droit de diriger les soins de santé mentale, l’éducation et l’éducation de leurs enfants, mais cela ne signifie pas contrôler la manière dont les écoles publiques enseignent.

Comme pour le droit constitutionnel à l’accès à l’avortement, que la Cour suprême a invalidé en juin dernier au motif pas protégé de l’ingérence du gouvernement en vertu du 14e amendement, la Constitution ne dit rien sur les droits parentaux. Le droit de décider comment élever ses enfants découle de la même disposition de la Constitution que le tribunal a jugée trop vague pour être justifiée. Roe c.Wade: La clause de « procédure régulière » du 14e amendement.

Dans une série de cas remontant au début des années 1920, la Cour a jugé dans Meyer c.Nebraska que le mot « liberté » dans la phrase emblématique du 14e amendement, « vie, liberté ou propriété », a des connotations substantielles, « ne signifie pas[ing] non seulement la liberté de toute contrainte corporelle, mais aussi le droit de l’individu de contracter, de se livrer à toutes les occupations courantes de la vie, d’acquérir des connaissances utiles, de se marier, de fonder un foyer et d’élever des enfants, d’adorer Dieu selon les sa propre conscience, et généralement de jouir de ces privilèges reconnus depuis longtemps par la common law comme essentiels à la recherche ordonnée du bonheur par les hommes libres. Bien qu’il soit fortement méprisé par la droite conservatrice, le concept de « procédure régulière substantielle » va bien plus loin que les soins liés à l’avortement dans la protection des libertés fondamentales que la plupart des Américains tiennent pour acquises – y compris le droit d’être parent sans remise en question de la part du gouvernement.

En 2000, dans une affaire appelée Troxel c.Granville, la Cour suprême, dans une décision fragmentée, a confirmé le droit fondamental des parents en vertu du 14e amendement de superviser les soins, la garde et le contrôle d’un enfant. Cette affaire concernait les deux enfants d’un couple non marié, dont le père était décédé. Après le remariage de la mère, les parents du père ont intenté une action en justice en vertu de la loi de l’État pour obtenir le droit de rendre visite à leurs petits-enfants. La Cour suprême s’est prononcée contre les grands-parents, jugeant raisonnable de supposer que la mère agirait dans le meilleur intérêt de ses enfants. En l’absence d’un seuil démontrant un préjudice réel ou potentiel envers les enfants, estime-t-il, l’État de Washington ne peut pas interférer dans le rôle de la mère en accordant des droits à un tiers.

La majorité de droite du tribunal annulerait-elle les protections constitutionnelles des prérogatives parentales pour des motifs similaires à ceux qui ont statué ChevreuilLe sort de la Constitution – par exemple, le fait que le texte de la Constitution reste muet en ce qui concerne les droits des parents – est difficile à prédire. Cependant, compte tenu de la souillure idéologique que la cour moderne a adoptée, il est facile d’imaginer un résultat différent de celui de Dobbs c.Jackson Women’s Health Organizationqui a tué Chevreuil.

Manifestants devant le State Capitol le 20 mars à Austin, Texas. Les parents ont le droit de diriger les soins de santé mentale, l’éducation et l’éducation de leurs enfants – mais cela ne signifie pas contrôler la manière dont les écoles publiques enseignent, écrit Wehle. | Brandon Bell/Getty Images

Question : L’État a-t-il le droit légal d’outrepasser les souhaits des parents concernant les élèves qui s’identifient comme transgenres ou de genre non conforme ?

Réponse : L’État a le pouvoir général de réglementer l’éducation et la protection de l’enfance, mais il n’est pas encore clair si le choix du pronom ou l’identité de genre sont considérés comme faisant partie de l’éducation ou du bien-être d’un enfant en vertu de la loi.

En 1954, la Cour suprême de Brown c.Conseil scolaire a souligné que « l’éducation est peut-être la fonction la plus importante des gouvernements étatiques et locaux ». De plus, le tribunal a tenu que l’État a « un intérêt urgent dans le bien-être de l’enfant » – y compris celui de « l’être humain à naître », comme l’a souligné l’année dernière dans Dobbs. La Cour a également conclu que, même si l’État peut intervenir dans les affaires de protection de l’enfance, il pas d’obligation positive en vertu du 14e amendement pour protéger les enfants maltraités.

Néanmoins, la Cour doit encore expliquer comment trouver un équilibre entre les droits parentaux et les autorités des États pour réglementer l’éducation et le bien-être des enfants. Nombreux tribunaux inférieurs ont reconnu que toutes les décisions des écoles publiques « ne frappent pas au cœur du processus décisionnel parental ». En d’autres termes, les parents n’ont pas le droit constitutionnel « de dire à une école publique ce que leur enfant apprendra ou non ». Même aussi loin que Meyerla Cour suprême a précisé que les intérêts des parents ne peuvent pas automatiquement interférer avec « le pouvoir de l’État de prescrire un programme d’études aux institutions qu’il soutient ».

Gardez également à l’esprit que les États ont d’autres intérêts publics en jeu, comme garantir que les environnements scolaires sont exempts de discrimination. Par exemple, Loi du Massachusetts prévoit que « nul ne sera exclu du droit (…) d’obtenir les avantages, privilèges et programmes d’études de [a] école publique en raison de… l’identité de genre », que le la loi définit comme « une apparence ou un comportement… différent de celui traditionnellement associé à la physiologie de la personne ou au sexe qui lui a été attribué à la naissance ».

Dans Piedle tribunal inférieur a justifié son rejet du dossier des parents en soulignant que les lois anti-discrimination du Massachusetts ne contenaient aucune « exception permettant aux parents d’annuler la décision d’une école de soutenir les élèves qui s’identifient comme transgenres ou de genre non conforme ».

Alors, comment la Cour suprême pourrait-elle statuer sur cette question ?

En l’absence d’amendement constitutionnel, la Cour suprême est l’arbitre ultime pour déterminer quels droits la Constitution protège et quels droits elle ne protège pas. La récente décision du tribunal dans 303 Creative LLC c.Elenis met en lumière la façon dont la majorité de tendance conservatrice pourrait aborder un duel entre le droit d’un État à déterminer les normes du programme scolaire ou la protection de l’enfance et le droit des parents à diriger l’éducation des enfants, y compris les décisions concernant leur santé et leur bien-être.

Dans cette affaire, le tribunal était saisi d’une loi du Colorado révisée depuis interdisant la discrimination dans les lieux publics, y compris sur la base de l’orientation sexuelle. Une créatrice de sites Web qui craignait l’application de la loi si elle refusait un jour de créer un site Web de mariage pour un couple gay a porté plainte, affirmant que la loi violait ses droits à la liberté d’expression et au libre exercice de sa religion, conformément au premier amendement. La Cour suprême n’a repris que la question de la liberté d’expression, estimant que la loi anti-discrimination devait être abandonnée car elle pourrait la forcer de manière coercitive à s’exprimer en faveur de mariages qu’elle ne soutient pas.

Bien que le Pied Si cette affaire ne soulève pas d’arguments liés au Premier Amendement, le fait que la Cour suprême ait outrepassé la loi anti-discrimination d’un État en faveur d’un autre intérêt constitutionnel est révélateur.

S’il est chargé de peser les intérêts des enfants transgenres ou de genre non conforme et de leurs protecteurs dans les écoles publiques par rapport aux intérêts des parents dans la prise de décisions concernant les soins de santé, l’éducation et l’éducation de leurs enfants, il est facile de voir où va la trajectoire. . Les « valeurs » conservatrices l’emporteront probablement. Peu importe que la Constitution elle-même ne dise rien sur les droits parentaux, et encore moins exige que les administrateurs scolaires adhèrent au choix des parents concernant l’identité de genre et les pronoms.

La majorité du tribunal moderne a déjà été clairement exprimée dans Dobbs que les théories du textualisme – et l’honnêteté intellectuelle qui devrait découler avant tout du respect du langage clair de la Constitution – ne sont pas la pierre de touche de sa philosophie judiciaire. Certains droits sur lesquels la Constitution passe sous silence sont protégés, d’autres non.