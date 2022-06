Lufthansa ramène l’A380

(CNN) — Le superjumbo A380 est apprécié des fans d’aviation, grâce à son intérieur spacieux, sa taille imposante et son expérience de vol silencieuse, mais ses jours sont comptés depuis qu’Airbus a annoncé en 2019 qu’il cessait la production de l’avion de ligne.

Coûteux à exploiter, la disparition du plus grand avion de passagers au monde a apparemment été accélérée par la crise des voyages due à la pandémie de Covid-19, mais maintenant la compagnie aérienne allemande Lufthansa – qui vendait ses A380 au sol et était censée retirer l’avion de sa flotte – a annoncé son intention de redéployer l’énorme avion à partir de l’été 2023.

Dans un communiqué publié lundi, Lufthansa a déclaré que l’avion revenait “en réponse à la forte augmentation de la demande des clients et au retard de livraison des avions commandés”, notant que l’A380 reste populaire auprès de son équipage, ainsi que des passagers.

Le retour du superjumbo

Les A380 de Lufthansa sont actuellement en “stockage profond”. Voici une photo de mai 2020 des A380 de Lufthansa garés dans une installation de stockage à l’aéroport de Teruel. David Ramos/Getty Images

Lufthansa a vendu six de ses A380 au cours des deux dernières années et la compagnie aérienne a encore huit superjumbos dans sa flotte. Ces avions sont actuellement en “stockage profond” en Espagne et en France.

La compagnie aérienne allemande a déclaré qu’elle évaluait toujours le nombre d’A380 qui seront réactivés et qu’elle était en train de déterminer sur quelles routes ils pourraient voler.

En règle générale, les compagnies aériennes déploient des superjumbos sur des itinéraires long-courriers populaires. La taille des avions les rend coûteux à exploiter, il doit donc y avoir une demande pour le justifier.

Alors que ces dernières années, l’A380 semblait être sur le point de disparaître, la décision de Lufthansa suggère que l’A380 n’est pas encore inscrit dans les livres d’histoire. Les superjumbos restent également dans les flottes de Singapore Airlines, Emirates, Qantas, Qatar Airways, Korean Air, All Nippon Airways et British Airways.

Plus tôt cette année, un Airbus A380 a également effectué un vol d’essai propulsé par du carburant d’aviation durable, ou SAF – un type de carburant principalement composé d’huile de cuisson usagée et de graisses usagées – et fonctionnant sur un seul moteur Rolls-Royce Trent 900.

Photo du haut : un A380 de Lufthansa en stationnement photographié en mars 2020 par Thomas Lohnes/Getty Images