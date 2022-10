Lufthansa n’interdira pas les AirTags des vols après tout

Pendant le weekend, La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé sur Twitter qu’elle interdirait les AirTags à bord des vols après avoir cité à tort les directives de l’Organisation de l’aviation civile internationale, affirmant que les trackers étaient “classés comme dangereux” et ne seraient pas autorisés à l’intérieur des bagages de cabine sur ses vols.

Cependant, la compagnie aérienne a maintenant pris du recul, confirmant qu’elle n’interdira pas les AirTags des vols après tout, confirmant que les dispositifs de suivi ne posent pas de risque pour la sécurité après avoir effectué une évaluation des risques.

Lufthansa a déclaré à l’origine (à tort) que les AirTags appartenaient à la même catégorie que les appareils électroniques utilisant des batteries lithium-ion, comme le MacBook Pro, et non des piles bouton, telles que celles utilisées par les petits trackers, et que les émetteurs de localisation sur les AirTags sont tombés sous la classification des marchandises dangereuses en vol en raison des capacités de suivi, bien que les émetteurs de faible puissance ne soient pas assez puissants pour présenter un risque pour l’équipement de l’aéronef en vol.

Les autorités allemandes de l’aviation (Luftfahrtbundesamt) ont confirmé aujourd’hui, qu’elles partagent notre évaluation des risques, que les dispositifs de repérage avec une batterie et une puissance de transmission très faibles dans les bagages enregistrés ne présentent pas de risque pour la sécurité. Avec cela, ces appareils sont autorisés sur les vols Lufthansa. – Actualités Lufthansa (@lufthansaNews) 12 octobre 2022

Il semble que la compagnie aérienne ait réalisé son erreur, certains disant que l’interdiction n’était rien de plus qu’un “moyen d’empêcher Lufthansa d’être gênée par la perte de bagages”.

Apple a annoncé AirTag – l’accessoire de suivi de longue date qui s’intègre à l’application Find My pour permettre aux utilisateurs de suivre des articles tels que des sacs à main, des clés, des sacs à dos ou d’autres articles depuis leur iPhone – en 2021.

Au prix de 29 $, le tracker abordable est équipé de la puce U1 conçue par Apple utilisant la technologie Ultra Wideband, permettant la recherche de précision, une fonctionnalité qui, lorsqu’un utilisateur se déplace, fusionne les entrées de la caméra, de l’ARKit, de l’accéléromètre et du gyroscope, pour les guider à leur AirTag en utilisant une combinaison de retour sonore, haptique et visuel.