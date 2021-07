Les passagers embarquant sur un vol Lufthansa dans un futur proche n’entendront plus « Meine Damen et Herren » ou alors « Mesdames et Messieurs, » a déclaré mardi à l’AFP un porte-parole de la compagnie aérienne. Au lieu de cela, ils entendront « chers invités, » ou alors « bonjour/soirée ».

De plus, les passagers se verront proposer une troisième option de genre au cours du processus de réservation, aux côtés de « Masculin » et « femelle. »

Le changement sera déployé progressivement sur les vols de Lufthansa, ainsi que sur les vols de Swiss, Austrian, Brussels et Eurowings, qui sont des filiales de Lufthansa. La société a déclaré à l’AFP que le changement est une réponse à une « discussion qui se tient à juste titre dans la société » sur le sexe, et est venu d’un désir « valoriser tous les invités à bord ».

Bien que signalé mardi, le changement est en cours depuis près d’un mois. Un porte-parole de Lufthansa a déclaré à Business Insider DE en juin que toutes les communications internes et de l’équipage seraient effectuées « égalité entre les sexes » trop.

Air Canada a été la première compagnie aérienne à abandonner la politesse traditionnelle pour les sensibilités modernes lorsqu’elle a remplacé « Mesdames et Messieurs » avec « toutes les personnes » en 2019. Comme Lufthansa, elle a également introduit une troisième option de genre sur son site de réservation.

Japan Airlines a suivi en 2020, mais n’a appliqué le changement qu’à ses annonces en anglais. Non seulement la société japonaise est moins réceptive à l’éveil à l’occidentale (le mariage homosexuel, par exemple, n’y est pas légal), mais la salutation japonaise la plus couramment utilisée est déjà non sexiste.

Lufthansa, cependant, est un pionnier du réveil. En plus de son langage nouvellement aseptisé, le logo de l’entreprise sur les réseaux sociaux reste paré de couleurs arc-en-ciel, près de deux semaines après la fin du mois de la fierté.

