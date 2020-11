Lufthansa autorise les passagers en classe économique à acheter des rangées de sièges pour s’allonger

Lufthansa a annoncé une nouvelle mise à niveau qui permettrait aux clients d’acheter une rangée de sièges pour 260 $ (195,40 £) en plus du prix de leur billet d’origine.

La compagnie aérienne allemande propose un Sleeper’s Row sur ses vols Francfort-São Paulo à titre d’essai du 18 novembre à la mi-décembre.

Cela intervient alors que les compagnies aériennes prévoient de faire en sorte que les voyageurs se sentent suffisamment en sécurité pour voler à nouveau à la suite des nouvelles positives des développements du vaccin contre le coronavirus aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les passagers en classe économique peuvent acheter un surclassement à l’aéroport pour une rangée de trois à quatre sièges pour s’allonger, semblable aux lits à plat proposés en classe affaires.

Ceux qui achètent la mise à niveau Sleeper’s Row pourront s’allonger sur une rangée de trois ou quatre sièges et recevront un oreiller, une couverture et un surmatelas pour plus de confort.

L’annonce de Lufthansa mentionnait également l’espace personnel supplémentaire fourni par l’option de sièges, ce qui pourrait attirer les voyageurs cherchant à maintenir leur éloignement social.

The Sleeper’s Row est similaire à Economy Skycoach d’Air New Zealand, qui a fait ses débuts en 2011, a rapporté CNN.

Alors que le produit Lufthansa fonctionne dans les configurations de sièges existantes, ailleurs, les compagnies aériennes et les avionneurs travaillent à développer de nouveaux styles de sièges.

En 2019, Airbus a dévoilé son léger canapé d’angle, qui crée un siège de style canapé qui prendrait moins de place que le siège de classe affaires moyen.

Cette année, Air New Zealand a déposé une demande de brevet pour ce qu’elle a appelé Economy Skynest – six nacelles couchées pour dormir qui peuvent être installées dans une cabine économique, a rapporté CNN.

L’annonce de sièges par Lufthansa est intervenue alors que Delta Air Lines a dévoilé un système de voyage “ sans quarantaine ” d’Atlanta à Rome en partenariat avec Alitalia, une compagnie aérienne italienne et maintenant Lufthansa a annoncé un nouveau type de billet pour les passagers en classe économique.

Delta affirme que le système qu’il a établi laisse “ une chance sur un million ” d’être infecté par un coronavirus lors d’un vol.

Le système exigera des passagers qu’ils présentent un test de réaction en chaîne par polymérase COVID-19 négatif (PCR) qui a été effectué 72 heures avant le départ de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta en Géorgie.

Ils passeront ensuite un test rapide à l’aéroport d’Atlanta avant l’embarquement et un autre à Aeroporti di Roma à Rome à l’arrivée.

Encore un autre test rapide sera nécessaire avant l’embarquement au retour de Rome et les passagers devront fournir leurs coordonnées aux Centers for Disease Control.

Le système ne s’appliquera qu’aux voyageurs américains qui sont légalement autorisés à voyager en Italie pour des raisons de travail, de santé et d’éducation, ainsi qu’aux passagers italiens et européens.