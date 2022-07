Lufthansa annule plus de 1000 vols en raison d’un débrayage du personnel au sol

Lufthansa a annulé plus de 1000 vols avant une journée de grève du personnel au sol prévue mercredi.

Le syndicat représentant les 20 000 employés au sol de Lufthansa réclame des salaires plus élevés.

Plus de 130 000 passagers ont été touchés par les annulations de vols.

La compagnie aérienne allemande Deutsche Lufthansa a annoncé qu’elle annulait plus de 1 000 vols avant le débrayage d’une journée du personnel au sol prévu mercredi.

Les grèves et les pénuries de personnel ont déjà contraint plusieurs compagnies aériennes à annuler des milliers de vols et provoqué des files d’attente de plusieurs heures dans les principaux aéroports, frustrant les vacanciers désireux de voyager après les blocages liés à Covid-19.

LIRE | Le syndicat appelle les 20 000 employés au sol de Lufthansa à faire grève dans les aéroports allemands, ajoutant au chaos des voyages

Lufthansa a annoncé mardi avoir annulé 678 vols à son hub de Francfort, dont la plupart étaient prévus mercredi, et 345 vols à Munich.

Cette décision a touché plus de 130 000 passagers, a déclaré Lufthansa, ajoutant qu’il pourrait y avoir quelques annulations et retards supplémentaires jeudi et vendredi, après la fin de la grève déclenchée par le syndicat Verdi pour obtenir une augmentation de salaire de 9,5%.

Plus tôt en juin, Lufthansa avait annulé 2 000 vols d’été supplémentaires au départ de Francfort et de Munich, invoquant des pénuries de personnel dans les aéroports ainsi que des actions revendicatives et la pandémie de coronavirus en cours.

Le mois dernier, le directeur général de Lufthansa, Carsten Spohr, a présenté ses excuses à ses employés et clients pour le chaos des voyages.

“Nous avons certainement commis des erreurs en sauvant notre entreprise et plus de 100 000 emplois au cours des deux dernières années”, a déclaré Spohr dans une lettre au personnel consultée par l’agence de presse Reuters.

Il ajouta:

Sommes-nous allés trop loin dans la réduction des coûts ici et là, sous la pression des plus de 10 milliards d’euros [$10.6bn] dans les pertes liées à la pandémie ? Certes, cela aussi.

L’entreprise recrute de nouveaux employés, dont des milliers d’employés en Europe, mais les efforts ne porteront leurs fruits qu’en hiver, a déclaré Spohr.

Les compagnies aériennes du monde entier ont réduit les emplois et d’autres coûts pendant la pandémie, qui a bloqué la plupart des vols, et se sont retrouvées dans un dilemme à mesure que la demande revenait.