Le combattant canadien Elias Theodorou est décédé après une bataille contre le cancer du foie

Le monde des arts martiaux mixtes est en deuil après l’annonce du décès de l’ancien combattant de l’UFC Elias Theodorou, décédé des suites d’une bataille contre le cancer du foie. Il avait 34 ans.

La nouvelle de sa mort a été confirmée par plusieurs sources après que des informations soient apparues pour la première fois sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Il est entendu que Theodorou souffrait d’un cancer du foie de stade quatre.

Theodorou était un ancien vainqueur de la populaire série de télé-réalité de l’UFC “The Ultimate Fighter” et s’est battu 11 fois pour l’organisation entre 2014 et 2019, remportant huit combats et n’en perdant que trois.

Le natif de l’Ontario, au Canada, a remporté des victoires contre Eryk Anders, Cezar Ferreira et Sam Alvey lors de son passage à l’UFC et n’a perdu que face à des compétitions de haut niveau telles que Thiago Santos, Brad Tavares et Derek Brunson.

Il a été libéré de l’UFC après une défaite en mai 2019 contre Brunson, après quoi le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il ne croyait pas que Theodorou briserait un jour le top cinq du classement des poids moyens.

Theodorou a répondu en assommant ses deux prochains adversaires.

Il a affiché un record global de 19-3 et n’a jamais été éliminé ou soumis dans sa carrière de combattant. Son combat le plus récent a eu lieu en décembre dernier où il a battu l’ancien vedette des Bellator Bryan Baker par décision unanime dans ce qui s’est avéré être son dernier combat en carrière.

Theodorou était également connu pour être un ardent défenseur de l’utilisation du cannabis médical et en janvier 2020, il est devenu le premier combattant à recevoir une AUT (exemption d’usage thérapeutique) qui lui a été accordée par la British Columbia Athletic Commission.

Il a également acquis une notoriété en ligne après s’être impliqué dans la ligue de combat entièrement féminine Invicta en tant que “ring card boy” – quelque chose qui, selon lui, était conçu pour briser la stigmatisation de la sexualisation des “ring girls” lors d’événements sportifs de combat.

“J’essaie d’ajouter, pas de soustraire ou de distraire, quand je fais mes débuts avec Invicta“, a déclaré Theodorou à TheMacLife à propos de sa carrière de ‘ring card boy’.

“Je ne vais pas me moquer de ça, je vais porter les vêtements dans lesquels je me sens à l’aise, c’est-à-dire des shorts de sport et je vais porter un haut ouvert de manière classe et professionnelle. Je ferai la même chose que mes homologues féminines.

“Je vais le traiter avec respect. Je vais traiter mes homologues féminines avec respect. Je ne cherche pas à en faire un cas unique, je prévois de le faire régulièrement avec Invicta.

“Ce n’est pas moi qui ai un one-and-don juste pour chier et rire, je prévois de le faire sur le long terme et je suis vraiment excité de faire partie de l’équipe Invicta. Ce ne sera pas The Elias Show, il s’agit des femmes puissantes qui seront sur la carte de combat.”

La mort de Thedorous a été notée par plusieurs personnalités de la communauté MMA, y compris son ami et poids welter actif de l’UFC Michael Chiesa.

“J’ai toujours dit que les plus beaux cadeaux que ce sport m’ait fait sont les amitiés et les souvenirs», a déclaré Chiesa dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux.

“Elias était un gars tellement léger. C’est le genre de gars qui vous donnerait la chemise sur le dos… Alors que je suis triste comme beaucoup de gens, il a touché beaucoup de vies. Mais je dois me rappeler que je suis très chanceux d’avoir eu l’amitié que j’avais avec lui.”

Le concurrent poids welter de l’UFC, Belal Muhammad, a également parlé de sa tristesse: “Waouh repose en paix.”

Le champion des poids coq de l’UFC, Aljamain Sterling, a ajouté: «Ouah. Perte de mots en entendant les nouvelles sur l’un des gars les plus gentils que j’ai rencontrés dans ce sport. RIP Elias. C’est désolant.”