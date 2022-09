L’UFC signe le plus jeune combattant (VIDEO)

Raul Rosas Jr. n’a que 17 ans

Raul Rosas Jr. est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune combattant à avoir signé avec l’UFC.

Le poids coq a remporté une victoire décisive sur Mando Gutierrez dans la série Contender de Dana White mardi soir, recevant une offre de contrat du président de l’UFC avant la fin de l’émission, qu’il a dûment acceptée.

Rosas était déjà le plus jeune combattant à avoir participé à l’émission télévisée des espoirs de combat, et a maintenant battu un record plus important en devenant le plus jeune combattant sous contrat de l’UFC avant son 18e anniversaire le 8 octobre.

“Je n’ai jamais rien vu de tel” White a rayonné de la démonstration de Rosas Jr. contre Gutierrez.

Dominant son ennemi de 25 ans pendant la majeure partie du combat avec un grappling expert, Rosas a presque terminé Gutierrez au premier tour avec un rare mouvement de soumission d’étirement Suloev.

Le nouveau plus jeune combattant de l’histoire de l’UFC ! Bienvenue sur la liste Raul Rosas Jr. 👏 #DWCS pic.twitter.com/tORtYkCdv9 – UFC (@ufc) 21 septembre 2022

Rosas a également fait preuve de sang-froid et de persévérance lorsque Gutierrez a eu ses moments et a atterri au sol sur son jeune adversaire sur le sol de l’octogone.

À maintes reprises, cependant, Rosas Jr. se retrouvait dans la meilleure position des deux et se fraya un chemin hors du danger avec habileté et créativité.

«Il est absolument, positivement talentueux. Il est spécial, il est différent. a ajouté White, qui a également révélé que d’autres combattants avaient été “me faire exploser en disant que tu es fou” pour ne pas avoir signé la recrue.

Pour un Rosas sûr de lui, cependant, la proposition du suprémo de l’UFC n’a pas été une surprise.

“Je savais que j’allais décrocher ce contrat” dit Rosas Jr.

« Je le dis depuis le début. Depuis que je suis né, je savais que cela allait arriver.

À condition qu’il fasse ses débuts à l’UFC dans les 215 prochains jours, Rosas Jr. entrera à nouveau dans le livre des records en devenant le plus jeune combattant à avoir participé à la promotion.

En conséquence, il remplacerait Dan Lauzon, qui a combattu à 18 ans et 198 jours à l’UFC 64 en 2006, mais a été terminé par un TKO de Spencer Fisher à seulement 22 secondes de la fin du premier tour.

Bénéficiant désormais d’un dossier de 6-0, le bagarreur d’origine mexicaine s’entraînant à Las Vegas alors qu’il se battait auparavant avec la promotion UWC à Tijuana tentera non seulement d’imiter son compatriote Brandon Moreno, qui a été le premier champion UFC de leur pays d’origine, mais aussi surpasser grand Jon Jones de tous les temps.

“Tout le monde ne devrait pas être surpris” dit Rosas Jr.

«Je suis le nouveau roi ici, donc je viens pour cette ceinture maintenant. … Je serai champion à 20 ans. Respect à tous, mais je serai champion à 20 ans, voire avant. Personne ne m’arrêtera” il a juré.

S’il atteignait cet objectif, Rosas Jr. éclipserait l’exploit impressionnant de Jones de devenir le plus jeune champion UFC de tous les temps en terminant Maurcio Rua à 23 ans à l’UFC 128 en 2011.

