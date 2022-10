L’UFC lance des combats de réalité virtuelle soutenus par Zuckerberg (VIDEO)

Les fans de combat se sont vu offrir des sièges virtuels côté cage alors qu’une nouvelle frontière de combat est lancée

L’UFC et le Meta de Mark Zuckerberg se sont associés pour donner aux fans de combat la possibilité de s’asseoir côté cage lors d’un événement d’arts martiaux mixtes dans le confort de leur propre salon, le premier événement de ce type étant diffusé vendredi soir.

Meta, la société mère de Facebook, a fait des progrès significatifs dans le développement d’un monde de technologie de réalité virtuelle, investissant des milliards de dollars dans sa plate-forme de plus en plus décriée “Metaverse” – mais si cela a encore du chemin à parcourir avant d’être pleinement adopté par son potentiel base d’utilisateurs, Zuckerberg et Meta semblent convaincus que la réalité virtuelle représentera une nouvelle frontière en matière de visionnage de MMA.

Le partenariat entre Meta et l’UFC a été annoncé plus tôt cette semaine et est intervenu après que Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan aient assisté à une carte de combat à l’installation Apex de l’UFC à l’extérieur de Las Vegas après que le patron de l’UFC, Dana White, ait révélé dans les jours précédant la fermeture de l’événement. aux fans et aux médias.

La nouvelle technologie a vu ses débuts de preuve de concept lors d’une carte de combat Legacy Fighting Alliance (LFA) vendredi. LFA est diffusé sur la plateforme numérique Fight Pass de l’UFC.

Si vous vous demandiez à quoi ressemble le LFA VR, c’était la finition de Yuma Horiuchi tout à l’heure #LFA144 pic.twitter.com/Xydi6I8SGL – Caposa (@Grabaka_Hitman) 15 octobre 2022

Voici à quoi cela ressemble d’entrer dans “l’arène” pic.twitter.com/u5Pct2FWsO – Caposa (@Grabaka_Hitman) 15 octobre 2022

D’accord, c’était assez malade. Spinning back kick KO par Muin Gafurov en VR #LFA144 pic.twitter.com/qfivsTlDuu – Caposa (@Grabaka_Hitman) 15 octobre 2022

“Les fans entreront dans un environnement immersif dans Meta Horizon Worlds où ils pourront voir et parler avec d’autres fans en temps réel tout en profitant de vues VR sans précédent de toute l’action palpitante dans l’octogone LFA, y compris les frappes, les démontages, les prises, et plus encore.», a-t-il été annoncé dans un communiqué de presse avant l’événement.

“YBVR produira LFA 144 en VR180, un format vidéo de réalité virtuelle qui offre aux téléspectateurs un panorama à 180 degrés de l’événement.”

Et à en juger par les vidéos de l’événement filtrées via les médias sociaux, la nouvelle technologie pourrait prendre un certain temps pour s’y habituer – mais pourrait certainement être quelque chose qui unirait les fans de combat du monde entier et leur donnerait une perspective à la première personne de ce que c’est. aiment avoir les meilleures places dans la maison lors de certains des plus grands événements MMA de l’année.

On s’attend à ce que la technologie de réalité virtuelle soit déployée lors des prochains événements de l’UFC, bien que ni l’UFC ni Meta n’aient encore prévu de le faire.