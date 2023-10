L’UFC finalise un accord pour utiliser la technologie 4D Sight AI pour les publicités dynamiques de l’Octogone

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) a annoncé un accord pluriannuel avec le spécialiste des technologies de diffusion 4D Sight qui verra les logos des sponsors imposés numériquement sur la toile Octogone lors des diffusions en direct.

Contracter:

Technologie IA de 4D Sight (4D AI) pour permettre à l’UFC d’insérer numériquement des logos sur la toile Octogone

Les spectateurs peuvent voir différents emplacements de logos tout au long des événements en direct, sans limitation sur les angles de caméra spécifiques ou l’emplacement de l’emplacement.

Contexte:

L’UFC devient le premier client pluriannuel de 4D Sight, suite à un programme d’essai réussi. Le projet pilote visait à expérimenter une nouvelle technologie de publicité virtuelle pour localiser les diffusions, dans l’intérêt à la fois des téléspectateurs et des sponsors.

Commentaire:

« L’IA 4D ouvre un monde d’opportunités à l’UFC pour maximiser les partenariats d’entreprise en localisant l’exposition de la marque et en créant une plus grande pertinence et un plus grand engagement auprès des téléspectateurs », a déclaré Grant Norris-Jones, vice-président senior des partenariats mondiaux de l’UFC.

« Cette technologie change la donne dans les intégrations de marque avec l’un des environnements sportifs les plus visibles au monde, l’UFC Octagon. »

Prochainement:

L’UFC commencera à utiliser l’IA 4D sur certains flux internationaux de ses événements à la carte (PPV) pour afficher différents logos de partenaires sur la toile Octogone adaptés à des marchés spécifiques.