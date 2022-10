L’UFC dévoile un nouveau projet avec la société Zuckerberg

La récente participation du PDG de Meta à un événement UFC a maintenant beaucoup plus de sens

L’UFC est connue pour se vanter que sa marque est « aussi réelle que possible », mais elle pourrait être configurée pour devenir beaucoup plus « réelle » pour les téléspectateurs après qu’il a été révélé jeudi que la ligue de combat s’est associée à Meta de Mark Zuckerberg pour diffuser cartes de combat en réalité virtuelle.

Le créateur de Facebook, Zuckerberg, a été un fervent adepte de la technologie de réalité virtuelle, investissant jusqu’à 1,2 milliard de dollars dans son concept “Metaverse” – une plate-forme qui pourrait peut-être être mieux décrite comme une intégration d’appels vidéo standard et de la technologie 3D.

Mais alors que le Metaverse a été embourbé dans une publicité négative au milieu des rumeurs d’une base d’utilisateurs de plus en plus réduite et d’expériences utilisateur moins qu’impressionnantes, cela n’a pas empêché Zuckerberg, qui est une présence constante sur les listes englobant les entrepreneurs les plus riches du monde, de tenter pour forger un nouveau terrain dans sa tentative pour que le monde adopte la technologie VR.

Lire la suite Mark Zuckerberg affiche ses compétences en MMA dans un clip d’entraînement (VIDEO)

Il a été annoncé jeudi que Zuckerberg’s Meta s’est associé à l’UFC pour diffuser des cartes de combat en réalité virtuelle, à partir de ce vendredi avec un événement LFA dont l’UFC détient les droits de diffusion sur sa plateforme Fight Pass et qui, selon un communiqué de presse, permettra combattre les fans une opportunité de regarder des combats avec d’autres fans en temps réel “tout en profitant de vues VR sans précédent de toute l’action palpitante dans l’octogone LFA, y compris les frappes, les démontages, les prises et plus encore.”

“Nous sommes ravis d’offrir un niveau d’engagement sans précédent aux abonnés Fight Pass et aux fans de MMA du monde entier en produisant un événement MMA en direct en réalité virtuelle.», a déclaré Crowley Sullivan, président et directeur général de l’UFC Fight Pass.

“Avec Meta fournissant la plate-forme VR et YBVR apportant son expertise en matière de production, nous sommes convaincus que ce sera une expérience formidable pour les fans de combat..”

Zuckerberg a récemment fait tourner les têtes en assistant à une carte UFC dans les installations Apex de l’organisation à l’extérieur de Las Vegas – un développement qui a conduit l’UFC à restreindre temporairement l’accès aux fans et aux médias.

Il a également attiré les critiques des combattants sur la carte, certains suggérant qu’ils ont reçu une attention médiatique réduite à la suite du décret de l’UFC.

LIRE LA SUITE: Zuckerbergs critiqué pour avoir profité de l’événement UFC en privé (VIDEO)

Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan ont pu être vus à plusieurs reprises lors de l’émission en train d’encourager les combats depuis la cage.

Le chef de Facebook a également publié des images sur les réseaux sociaux ces dernières semaines le montrant en train de participer à un entraînement d’arts martiaux mixtes.

Il est prévu que d’autres cartes de combat à diffuser en réalité virtuelle seront annoncées dans les semaines à venir.