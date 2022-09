L’UFC annule un événement de presse après l’implication d’une star tchétchène dans des bagarres dans les coulisses (VIDEO)

Le dernier événement médiatique avant que l’UFC 279 ne sombre dans le chaos

L’UFC a été contraint d’annuler sa conférence de presse UFC 279 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas jeudi après ce que le président Dana White a décrit comme un “spectacle de merde” s’est ensuivie lorsque plusieurs bagarres ont eu lieu entre les combattants dans les coulisses.

White a essayé de maintenir l’événement médiatique et a prévu d’évoquer les six principaux combattants qui devaient parler par paires.

Alors que les prétendants aux poids moyens Kevin Holland et Daniel Rodriguez parlaient aux journalistes de leur combat, White a dû annuler complètement l’événement.

Comme White l’a expliqué, cela était dû aux affrontements entre Holland et Khamzat Chimaev plus l’adversaire de Chimaev dans le combat principal, Nate Diaz, et l’ancien combattant devenu agent Tiki Ghosn.

“C’était un spectacle de merde complet,” Blanc a déclaré.

“Pour la sécurité de tous, c’est la bonne décision.” Cela ne s’est jamais produit dans l’histoire de l’UFC. Dana annule la conférence de presse de l’UFC 279 à mi-chemin en raison de combats qui ont éclaté dans les coulisses avec Nate Diaz et Khamzat Chimaev. pic.twitter.com/GXoyRZPP29 – ÉVÉNEMENT PRINCIPAL (@MainEventTV) 9 septembre 2022

Dana White décrit le “show s *** complet” dans les coulisses qui a conduit au #UFC279 conférence de presse annulée. White confirme qu’une altercation entre Khamzat Chimaev et Kevin Holland a donné le coup d’envoi. pic.twitter.com/UaG7AcC9k2 – MMAFighting.com (@MMAFighting) 9 septembre 2022

Bien qu’ils ne se battent pas sur la carte de samedi, le fait que Chimaev et Holland se soient affrontés n’est pas une surprise étant donné qu’ils se sont affrontés sur les réseaux sociaux et dans des interviews séparées à travers l’histoire récente.

Cette semaine, Holland a remis en question les références de Chimaev et a suggéré que le joueur de 28 ans est faux pour avoir agi amicalement à huis clos mais avoir fait un dur à cuire lorsque la caméra tourne.

“Il ne fait ce genre de trucs de rue supplémentaires “en herbe” que lorsque les médias sont là”, dit Hollande.

Selon des sources qui ont parlé à ESPN, le Tchétchène Chimaev, basé en Suède, s’est rendu dans les coulisses des Pays-Bas, ce qui a conduit à des bousculades entre les hommes et ceux à proximité essayant de les séparer.

Chimaev aurait ensuite frappé la Hollande d’un coup de pied avant et aurait été entraîné par un Li Jingliang en costume et botté – qui avait perfectionné son anglais afin de parler devant une foule avant son combat avec Tony Ferguson – avant la Hollande aurait donner la chasse à son agresseur.

Sur Twitter, Holland a abordé la ligne en disant : “Juste pour que tout le monde le sache. J’ai offert à ce clown une coupe de barbe gratuite. Je ne connais aucun endroit aux États-Unis qui offrirait ce service gratuitement !

“Je suis précis, je te promets de ne pas lui casser la gueule. A ton service comme le personnel de l’hôtel, mec.” a-t-il ajouté, en référence à une fouille de Chimaev en 2020 lorsqu’il a plaisanté en disant que Holland était un membre du personnel de l’hôtel.

Kevin Holland dit que Khamzat Chimaev fait semblant. “Il ne fait cette merde de rue supplémentaire” en herbe “quand les médias sont là.”#UFC279 | Vidéo complète : https://t.co/z3dQRwfF3s pic.twitter.com/9kHSESIf7z – Accro au MMA (@MMAJunkie) 7 septembre 2022

Deux ans après que Khamzat Chimaev ait appelé Kevin Holland comme membre du personnel de l’hôtel, Holland lui a proposé un “service” 👀 pic.twitter.com/ynJIJR9eur – MMAFighting.com (@MMAFighting) 9 septembre 2022

Partageant un tweet d’Ariel Helwani, Holland a également réfuté que Chimaev lui avait donné un coup de pied par remarque: “C’est bizarre, je n’ai rien ressenti. UFC Stats Bot, veuillez mettre à jour cela comme une tentative ratée via Chimaev.”

Ghosn était également dans le mélange, White disant que c’était un bon travail que le joueur de 45 ans soit là pour aider.

Plus tard, cependant, Diaz a vu Ghosn avec Chimaev et a pensé qu’il faisait partie de l’entourage de Chimaev.

Cela a conduit le camp de Diaz à crier sur Ghosn, puis à lui lancer des bouteilles d’eau et à l’équipe de Chimaev, White confirmant comment certains des objets ont frappé Ghosn à la tête et qu’il a également reçu des gifles et des coups de pied.

De plus, des images sur les réseaux sociaux ont montré que les affrontements se sont poursuivis dans le hall après l’annulation de la conférence de presse.

Les tensions entre Kevin Holland et l’équipe de Chimaev se sont poursuivies dans le hall après la conférence de presse, suivies d’une apparition amicale de l’adversaire hollandais Daniel Rodriguez. 📹 via IG/chrisslowens pic.twitter.com/ilyL2DGY4n —Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 9 septembre 2022

“S’il n’y avait pas eu Tiki, nous aurions eu de gros problèmes”, White a expliqué. “Tiki en a pris quelques-uns pour l’équipe et il n’était pas dans l’équipe.”

Dans le but d’éviter une répétition de tels incidents, White a promis que les conférences de presse de l’UFC auront plus de sécurité à l’avenir, et les pesées et la carte de samedi seront également mieux préparées.

Mis à part les ennuis, personne ne sera discipliné pour sa part dans les échauffourées et aucun des combats à l’UFC 279 n’a été compromis.

“Ceci est ce que nous faisons,” dit Blanc. “C’est le métier dans lequel nous sommes.

“C’est le business du combat. Ces choses arrivent. Ce que nous faisons, c’est regarder comment cela s’est passé aujourd’hui – pourquoi n’étions-nous pas préparés à cela? Pourquoi n’avons-nous pas pu mieux gérer ces coulisses que nous ne l’avons fait?” Blanc posé.

“Et nous serons meilleurs la prochaine fois que nous ferons une conférence de presse. Cela ne nous arrivera plus jamais”, il a promis.