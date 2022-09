Le président de la promotion MMA, Dana White, a salué la nouvelle carte

Le chaos à l’UFC 279 s’est poursuivi après que le poids manquant de Khamzat Chimaev ait signifié que l’événement principal et une série d’autres combats ont dû être modifiés pour sauver la carte.

Après que l’UFC ait dû annuler une conférence de presse pour la première fois en raison d’échauffourées dans les coulisses impliquant Chimaev et Kevin Holland jeudi, le Tchétchène-Suédois Chimaev a ensuite provoqué un nouveau drame en venant 7,5 livres sur les 170 livres pour son combat avec Nate Diaz que son équipe a mis jusqu’à un “problème médical”.

L’ancien challenger du titre des poids légers Dustin Poirier s’est montré prêt à s’envoler pour Vegas pour sauver l’événement principal si nécessaire, mais la réflexion rapide de White et du directeur commercial Hunter Campbell a rendu cela inutile.

En bref, Diaz affrontera désormais Tony Ferguson lors d’une réunion de légendes vétérans, car Chimaev peut régler son différend avec Kevin Holland qui s’est intensifié dans les coulisses du MGM Grand Garden Arena jeudi.

Khamzat Chimaev a raté de peu le poids de 7,5 LIVRES pour le #UFC279 événement principal, laissant son combat contre Nate Diaz dans les limbes. Résultats complets : https://t.co/zlhk1atufg pic.twitter.com/MpFo9BLhEk – Accro au MMA (@MMAJunkie) 9 septembre 2022

De plus, l’adversaire prévu de Ferguson, Li Jingliang, se battra avec Daniel Rodriguez, et White s’est ensuite exprimé sur les développements dans une vidéo que l’UFC a publiée vendredi.

“Évidemment, quand quelque chose comme ça arrive, vous avez des gars qui se sont entraînés pour un autre gars pendant longtemps. Amener ces gars à s’entendre sur différents [opponents] peut être difficile” Blanc noté.

“Nate Diaz et Tony Ferguson, les fans ont toujours voulu voir celui-ci. Et cela va arriver maintenant avant que Nate ne quitte l’UFC.

“Kevin Holland et Khamzat Chimaev sont entrés dans les coulisses hier, et ironiquement, ils se battront désormais samedi soir. Les deux combats seront de cinq rounds. Li Jingliang contre Daniel Rodriguez est aussi un combat amusant. Cela n’aurait littéralement pas pu mieux se passer. “, Blanc revendiqué.

Terminant une semaine pour se souvenir où il a également affronté Paulo Costa dans le gymnase, Chimaev a été critiqué pour son attitude nonchalante lorsqu’il est en surpoids.

Souriant et haussant les épaules, il tweeté un cliché photoshoppé de lui-même et de son ami proche Darren Till gonflé et a blâmé sa mésaventure sur les écailles du Liverpudlian.

Lors de la mise au jeu de son nouveau combat avec Holland, le joueur de 27 ans a été hué par la foule à qui il a ensuite levé son majeur.

Khamzat Chimaev et Kevin Holland s’affrontent avant leur nouvel événement co-principal.#UFC279 | samedi | BTSport 1 pic.twitter.com/Ghylp95lBs – UFC sur BT Sport (@btsportufc) 9 septembre 2022

Khamzat Chimaev a renversé la foule après avoir été hué 🗣 #UFC279 pic.twitter.com/kbldRiwk6z – MMAFighting.com (@MMAFighting) 10 septembre 2022

“Je ne sais pas, je voulais plus couper cette merde. Hé, c’est la Tchétchénie, putain de merde, tais-toi, les gars”, Chimaec menaçait les masses.

“J’ai baisé ton mec, je l’ai aussi baisé dans les coulisses,” il ajouta.

“Je m’en fous, je veux écraser tout le monde” Chimaev a parlé de son changement d’adversaire. “Je viens ici [to] f *** tout le monde, vous savez? Je vais prendre le relais maintenant” il a juré.

“Tout est arrivé pour une bonne raison” a réclamé Holland après le regard fixe.

“Tous ces gars prétendent qu’ils sont des gangsters, ce ne sont pas des gangsters. Ils se maquillent pour les caméras HD et c’est aussi simple que ça.” a-t-il poursuivi, dans des commentaires qui faisaient écho à ceux de Diaz.

“Vous savez déjà ce que c’est. Les vrais G viennent de Californie, d’Amérique, putain de merde”, s’est vanté Diaz natif de Stockton.

Lire la suite L’UFC annule un événement de presse après l’implication d’une star tchétchène dans des bagarres dans les coulisses (VIDEO)

“Tony est là depuis longtemps, nous aurions dû nous battre il y a longtemps,” Diaz a également dit, de son nouvel adversaire.

« Khabib [Nurmagomedov]’sb **** a ** avait peur de lui comme cette putain de putain de mère ***** [Chimaev] avait peur de moi hier. Nous avons frappé son b *** a ** dans le dos ici et maintenant il ne fait pas de poids.

Quant à Ferguson, il a conseillé aux passionnés de MMA de “grab votre putain de pop-corn et de slushees bleus putain de putain parce qu’on va s’amuser !”