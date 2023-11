« Lueur d’espoir » : Au milieu de la guerre à Gaza, les musulmans indiens prennent soin des synagogues | Conflit israélo-palestinien

Calcutta, Inde – Le soleil de l’après-midi pénètre à travers les hauts vitraux de la synagogue Maghen David, dans la ville de Calcutta, la capitale de l’État du Bengale occidental, dans l’est de l’Inde.

Anwar Khan, dans son uniforme blanc amidonné, avec le nom de la synagogue brodé sur sa poche poitrine, est au travail. Il place les chaises en teck richement polies avec des sièges en rotin bien entretenus dans des lignes symétriques. Les visiteurs de la synagogue sont rares de nos jours car il reste très peu de Juifs dans cette ville tentaculaire.

Mais cela n’enlève rien à la diligence ou à la fierté de Khan à l’égard de son travail. Cet homme de 44 ans est le gardien en chef de la synagogue. Il époussette, balaie et tamponne pour garder le temple propre.

À environ 4 000 kilomètres de là, Israël bombarde Gaza sans relâche depuis un mois maintenant, tuant plus de 10 000 Palestiniens. L’assaut a commencé le 7 octobre après que les combattants du Hamas sont entrés sur le territoire israélien, tuant plus de 1 400 personnes et en capturant plus de 200 personnes.

Mais dans les salles tranquilles de la synagogue Maghen David, le conflit israélo-palestinien ne trouve aucun écho.

“Ils se lèvent et font leur namaz [prayer]. Nous nous asseyons et faisons notre namaz. C’est la seule différence entre nous », déclare Khan, qui depuis l’âge de 20 ans est gardien de la synagogue de style Renaissance vieille de 140 ans sur Brabourne Road, dans le quartier des affaires et du marché de gros le plus animé de Calcutta.

Jusqu’il y a 75 ans environ, les synagogues de Calcutta palpitaient de vie. Les premiers Juifs arrivèrent dans la ville vers la fin du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, le nombre de synagogues dans la ville animée – autrefois capitale de l’empire britannique dans le sous-continent indien – est passé de cinq à trois, tandis que la taille de la communauté juive est passée de plus de 5 000 personnes à son apogée à seulement 20.

Mais il y a une constante depuis plus de deux siècles : les gardiens des synagogues. Depuis des générations maintenant, ils viennent d’un village appelé Kakatpur, dans le district de Puri, à environ 500 km au sud de Calcutta, dans l’État voisin d’Odisha.

Et ils sont tous musulmans.

Entre les trois synagogues de la ville, il y a six gardiens musulmans, qui logent tous sur place dans des locaux mis à leur disposition et rentrent chez eux de temps en temps pour rendre visite à leurs familles. Ils commencent à travailler tôt dans la journée, nettoyant, époussetant, polissant et s’assurant que les lumières et autres appareils électriques sont en ordre. Ils accompagnent également les invités et les visiteurs, ce qui arrive rarement de nos jours.

« Triste que musulmans et juifs se battent »

Ce n’est pas comme si les Juifs de Calcutta ou les gardiens musulmans des synagogues étaient inconscients des horreurs de la guerre entre Israël et du Hamas ou du bombardement israélien de Gaza.

Comme beaucoup d’autres villes dans le monde, Calcutta a également été témoin de manifestations pro-palestiniennes de la part d’activistes de gauche et de certains groupes musulmans. Les musulmans représentent environ 27 pour cent de la population du Bengale occidental, où est au pouvoir un parti politique opposé au parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP).

Mais les gardiens musulmans affirment n’avoir subi aucune pression de la part de leurs familles ou de la communauté pour travailler dans les synagogues.

« Pour moi, ceci [synagogue] est la maison de ‘Khuda’ [God] tout comme notre propre ‘Khuda ka ghar’ [mosque]”, dit Khan. « Il est très triste que les musulmans et les juifs se battent aujourd’hui à Gaza et en Israël. Mais leur maison de Dieu est aussi notre maison de Dieu. Nous nous en occuperons toute notre vie.

Masood Hussain, 43 ans, est l’unique gardien de Neveh Shalome, la plus ancienne synagogue de Calcutta, située à côté de Maghen David. Il dit qu’il se rend régulièrement dans une mosquée locale pour prier, mais personne ne l’a interrogé sur ses liens avec les Juifs.

“Nous allons à notre mosquée pour prier mais personne n’a rien dit, ni les gens ordinaires ni les chefs religieux”, dit-il.

Ayant abandonné ses études, Hussain est arrivé d’Odisha à Calcutta il y a 10 ans, suivant les traces de son père et de son beau-père qui s’occupaient également de la synagogue. Homme grand et mince, qui a deux filles qui fréquentent l’université dans son pays, Hussain montre du doigt une petite exposition de photos des premiers Juifs de Calcutta. Il connaît leurs noms et leurs histoires par cœur.

« Personne n’a demandé : ‘Pourquoi travaillez-vous pour le peuple juif ?’ Personne dans ma famille ou dans ma communauté ne m’a dit : « Quittez votre travail » », déclare Hussain.

“Nous allons offrir le namaz à notre mosquée [mosque]. Là non plus, personne ne dit rien. Le maulvi [imam] est très sympathique. Nous prenons le thé ensemble. Il n’a jamais dit : « Masood, pourquoi fais-tu ça ? S’il dit quelque chose, je répondrai. Mais je crois que tous les problèmes doivent être résolus de manière pacifique.

Interrogé sur les manifestations anti-israéliennes dans la ville, Hussain affirme qu’il n’y a jamais eu d’attaque contre les synagogues. « Et il n’y en aura jamais, pas à Calcutta. Les habitants de Calcutta sont très bons. Mais si cela arrive, nous y ferons face. Au pire, que va-t-il se passer ? Nous serons tués. Mais c’est la maison de Dieu. Pour cette maison de Dieu, nous sommes prêts à tout affronter.

« Tant que nous, musulmans, ne serons pas là, nous serons les premiers à affronter quiconque de notre communauté. [who] vient ici [to create trouble]. Si cela arrive, nous ferons une muqabla [resistance]. De notre vivant, il n’arrivera rien aux synagogues.

Un lien vieux de plusieurs siècles

Le lien entre les religions qui est visible dans les synagogues remonte au début des années 1800, lorsque Neveh Shalomé a été construite. À cette époque, la communauté juive comptait environ 300 personnes et venait principalement d’Irak et d’Iran – les Juifs de Baghdadi – suivant les traces des riches. L’homme d’affaires Shalom Obadiah Cohen, né à Alep, serait le premier juif à être arrivé à Calcutta, en 1798.

Calcutta, alors connue sous le nom de Calcutta, était une destination convoitée, où les affaires étaient florissantes pour les commerçants de bijoux, de textiles et, entre autres, d’opium. La communauté juive était florissante, aux côtés des Parsis, des Arméniens et des Chinois qui affluaient vers la ville qui était le siège de la Compagnie des Indes orientales.

Mais avec la création d’Israël en 1948, de nombreux membres de la communauté juive de Calcutta sont partis. Les familles ont déménagé en Israël, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, alors que l’Inde, nouvellement indépendante, était en pleine convulsion à la suite d’une partition sanglante et d’émeutes communautaires dévastatrices.

Aujourd’hui, sur les 20 Juifs restés dans la ville, la plupart ont plus de 70 ans. Au total, l’Inde ne compte aujourd’hui qu’environ 5 000 Juifs, sur un maximum de 30 000.

David Ashkenazy, président du conseil d’administration qui dirige la synagogue Beth El, secrétaire honoraire de Maghen David et membre du conseil d’administration de Neveh Shalomé, ne sait pas vraiment comment des musulmans d’un village situé à des centaines de kilomètres sont devenus gardiens de la synagogue. Mais il confirme que le métier s’est transmis de génération en génération.

Khan, le gardien de Maghen David, a obtenu le poste parce que son père Khalil Khan et son grand-père Ajju Khan étaient gardiens à la synagogue Beth El et ont défendu sa cause lorsqu’il cherchait du travail.

Que des gardiens musulmans d’un autre État établissent des liens avec des Juifs alors immigrés n’est pas surprenant, suggère Ashkenazy.

« Nous étions tous les deux étrangers dans un nouveau pays – les Juifs de Bagdad et ces musulmans d’un village situé à 500 km au sud », dit-il. “Certaines de nos lois alimentaires sont également similaires.”

«Je n’y pense même pas. C’est normal. C’est naturel », déclare Jael Silliman, célèbre auteur juif, peintre et militant des droits des femmes basé à Calcutta, faisant référence à l’amitié entre les musulmans et les juifs de la ville. « Nous, juifs de Baghdadi, avons vécu avec des musulmans dans l’Empire ottoman et à travers le Moyen-Orient pendant des siècles. Nous sommes des Juifs arabes.

Silliman cite un autre exemple de ce lien avec Calcutta : l’école juive pour filles de la ville, fondée en 1881, où 90 pour cent des élèves sont musulmans.

« Cela aussi est une lueur d’espoir, comme les gardiens musulmans de nos synagogues », dit-elle.

« Le choix naturel des musulmans pour les soignants »

Initialement, à Calcutta, les riches Juifs Bagdadi engageaient des musulmans comme cuisiniers chez eux, explique Navras Jaat Aafreedi, professeur adjoint d’histoire à l’Université présidentielle de Calcutta, où il propose un cours sur l’histoire juive mondiale.

« Les principaux facteurs derrière l’amitié entre juifs et musulmans étaient l’absence de culte des idoles et des restrictions alimentaires similaires », dit-il, « ces dernières incitant les Juifs de Baghdadi à employer des musulmans comme cuisiniers.

« Une fois les synagogues construites, les musulmans étaient un choix naturel pour les gardiens », ajoute-t-il. « En Inde, le conflit israélo-arabe n’a pas entamé la cordialité historique entre juifs et musulmans. »

Pourtant, la guerre en cours à Gaza préoccupe les gardiens.

«Notre ‘mazhab’ [faith] ne nous apprend pas à haïr », déclare Cheikh Gufran, le plus âgé des trois gardiens de Maghen David, alors qu’il polit méticuleusement les bancs en teck de la synagogue.

“Chaque fois que j’offre du namaz, je prie pour les gens de toutes les religions qui souffrent pendant la guerre [in Gaza and Israel]. Les musulmans y souffrent. Les Juifs souffrent. J’espère que leurs souffrances prendront bientôt fin », déclare l’homme de 48 ans.

Ashkenazy remet quelques livres religieux à Gufran et lui demande de les épousseter soigneusement. Les livres sont anciens et précieux et doivent être manipulés avec précaution.

C’est aussi l’heure des prières de Gufran. Il sort de la synagogue, se tourne vers l’ouest et commence à prier dans la cour.