NEW YORK: Le relève Lucas Luetge a fait partie de la liste d’ouverture des Yankees de New York et revient dans les ligues majeures pour la première fois depuis 2015.

Le gaucher de 34 ans avait une MPM de 1,74 en neuf apparitions à l’entraînement de printemps. Il a accordé ses seuls points sur une paire de circuits en solo des Torontos Teoscar Hernndez et Kevin Smith le 21 mars. Il a abandonné huit coups sûrs en 10 1/3 de manches avec 18 retraits au bâton et deux buts.

New York a eu une ouverture pour un gaucher tandis que Zack Britton se remet d’une opération chirurgicale le 15 mars pour enlever une puce osseuse dans son coude et Justin Wilson renforce la force de ses bras après avoir été mis sur la touche pendant l’entraînement du printemps par une douleur à l’épaule.

Il y a eu beaucoup de très bonne compétition, franchement, une meilleure compétition que je pense que nous en avons eu ces dernières années, a déclaré mercredi l’entraîneur des Yankees Aaron Boone.

Et il y avait beaucoup de façons différentes que nous envisagions d’aller à cet endroit. Mais il est difficile de nier ce que Lucas a pu vraiment entrer dès le début du camp et de se frayer un chemin dans la liste, de gagner sa place et de voir ce qu’il peut potentiellement faire pour nous.

Luetge a lancé pour Seattle de 2012-15, avec une fiche de 3 à 5 avec une MPM de 4,35 en 111 apparitions en relève avec 74 retraits au bâton et 47 marches en 89 manches. Il n’a pas lancé plus de neuf manches dans une saison de ligue majeure depuis 2013.

Il est devenu joueur autonome après la saison 2015 et a passé 2016 avec Cincinnati et s’est séparé de 2017 dans l’organisation des Reds et des Orioles de Baltimore. Après ne pas avoir lancé en 2018, il a passé 2019 dans l’organisation Arizona Diamondbacks et 2020 dans l’organisation Oakland Athletics.

Lors de sa précédente apparition dans les ligues majeures, Luetge a lancé 2 manches 1/3 sans coup sûr pour les Mariners dans une défaite de 8-5 à domicile contre le Minnesota le 25 avril 2015. Il avait lancé 152 matchs de saison régulière de la ligue mineure depuis lors.

New York a sélectionné Luetge parmi les 40 joueurs, a placé Britton sur la liste des blessés des 60 jours et a placé le joueur de premier but Luke Voit (en convalescence après une opération au genou gauche), le joueur de champ intérieur / voltigeur Miguel Andjar (syndrome du canal carpien du poignet droit) et Wilson ( inflammation de l’épaule gauche) sur la liste des blessés à 10 jours, les 10 jours passent rétroactivement à lundi.

