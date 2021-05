L’UEFA Women’s Euro 2022 vise des stades pleins pour créer un héritage durable pour le football féminin | Actualités du football

Des plans ont été dévoilés pour faire de l’UEFA Women’s Euro 2022 en Angleterre un tournoi record qui inspirera la prochaine génération de joueuses et de supporters.

Les 16 équipes étant désormais confirmées, la FA et l’UEFA ont esquissé une feuille de route majeure et un programme d’héritage qui, selon elles, feront de l’événement le plus réussi à ce jour.

Plus de 700 000 billets seront mis à disposition sur les 10 sites de neuf villes hôtes pour le tournoi qui se déroulera du 6 au 31 juillet de l’année prochaine.

L’ambition est de battre le record actuel de participation pour un match de l’Euro féminin de 41 301 lors du match d’ouverture du tournoi à Old Trafford.

L’objectif est alors de battre à nouveau le record pour la finale au stade de Wembley, où l’on espère qu’une foule à guichets fermés dépassera le record européen actuel pour un match féminin de 80203 établi à Londres 2012.

Plus d’un demi-million de billets seront disponibles pour 25 £ ou moins, les fans ayant leur première chance de postuler pour des billets en juillet de cette année.

Les organisateurs espèrent qu’une foule nombreuse regardera la finale de l’Euro féminin 2022 au stade de Wembley



Le plan ultime est d’organiser le plus grand événement de football féminin de l’histoire de l’UEFA et d’inspirer un changement à long terme et durable dans le football féminin et féminin.

Les neuf villes hôtes offriront 500000 nouvelles opportunités de football pour impliquer les femmes et les filles d’ici 2024, tandis que la FA s’engage à prendre plusieurs mesures nationales.

On espère que ces initiatives permettront à 120 000 filles de plus jouer dans les écoles et les clubs des villes hôtes et à 20 000 autres femmes de jouer pour le plaisir d’ici 2024.

Old Trafford organisera le match d’ouverture de l’Euro féminin de l’UEFA 2022 en juillet prochain



La baronne Sue Campbell, membre du conseil d’administration de l’EURO 2022 et directrice du football féminin de la FA, a déclaré: « Cette année a été difficile à bien des égards, le bien-être mental et physique étant extrêmement affecté par la pandémie.

«Le tournoi et les programmes d’héritage de la ville sont une opportunité très réelle de changer positivement l’impact des restrictions sur nos niveaux d’activité et de nous rassembler à travers le football, quel que soit notre rôle que nous jouons dans le jeu.

« Les ambitions à long terme de l’héritage permettront à davantage de femmes et de filles dans les villes hôtes et au-delà de jouer le jeu avec un accès égal pour toutes les filles à jouer au football à l’école et dans les clubs.

















La capitaine d’Irlande du Nord, Marissa Callaghan, a déclaré que le rêve de gagner l’Euro ne semblait pas possible jusqu’à l’arrivée du patron Kenny Shiels il y a quelques années.



« Nous travaillerons également à créer une main-d’œuvre plus diversifiée d’entraîneurs, d’arbitres et de dirigeants locaux pour offrir et organiser le football pour leurs communautés.

« Notre vision garantira des environnements inclusifs, sûrs et accueillants pour que chaque femme et chaque fille puisse jouer au football de base compétitif ou récréatif – quels que soient ses capacités, son âge ou ses ambitions. »

Chris Bryant, responsable de l’organisation des tournois de la FA, a ajouté: «Nous sommes conscients de l’énorme opportunité que nous avons de développer le football féminin ici et à travers l’Europe.

« Pour avoir cet héritage, nous devons nous assurer que nous organisons d’abord un tournoi record qui capte l’imagination, pour fournir ces bases vitales. »