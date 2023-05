L’UEFA vise à partager équitablement l’argent remanié de la Ligue des champions

L’UEFA s’attend à ce que les revenus des diffuseurs et des sponsors augmentent d’environ 33% pour ses compétitions interclubs remaniées en 2024, et s’est engagée mardi à répartir la majeure partie de tout excédent parmi les ligues les moins bien classées si les ventes totales approchent les 5 milliards d’euros (5,5 milliards de dollars).

La Ligue des champions génère actuellement des revenus mondiaux de 3,6 milliards d’euros (3,9 milliards de dollars) pour les compétitions interclubs de l’UEFA pour chacune des trois saisons de 2021 à 2024.

La confiance de l’UEFA repose sur une première vague d’accords de diffusion incluant la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis pour les saisons 2024-27, lorsque les compétitions masculines ajouteront plus de matchs en raison d’un format élargi.

« Nous travaillons sur [both] des projections conservatrices et plus optimistes dans une fourchette, je dirais, entre 4,6 milliards et 4,8 milliards (d’euros) », a déclaré mardi le directeur des compétitions de l’UEFA, Giorgio Marchetti, lors d’un point de presse.

Les modifications du format de la Ligue des champions ont été finalisées l’année dernière à la suite de l’échec du lancement d’une Super League dissidente par 12 clubs légendaires en 2021. À partir de 2024, elle garantit à chaque équipe de la compétition huit matchs au lieu de six, et a créé 64 matchs supplémentaires au total en chaque saison pour vendre aux diffuseurs.

Désormais, l’UEFA travaille avec l’ECA et le groupe des ligues européennes sur la manière de distribuer les prix supplémentaires, tandis qu’un nouveau groupe a récemment été lancé pour donner aux clubs les moins bien classés une voix plus forte.

Un aspect à l’étude est le paiement de « coefficients » largement détesté – qui s’élève à 600 millions d’euros (657 millions de dollars) en Ligue des champions – qui récompense les équipes pour leur record historique dans les compétitions européennes.

Les critiques pensent que cela élargit l’écart de richesse existant dans le football européen. Cette saison, le fonds de coefficient versera plus de 36 millions d’euros (39,5 millions de dollars) au Real Madrid tandis que le Maccabi Haïfa recevra moins de 1,2 million d’euros (1,3 million de dollars).

« De toute évidence, cela en fera partie », a déclaré Marchetti à propos de la vaste révision de la distribution en espèces. « Il est trop tôt pour dire dans quelle direction nous irons. »

L’UEFA a été sensible aux affirmations selon lesquelles l’argent de la Ligue des champions entraîne des inégalités financières, et elle attend une décision finale de la Cour européenne de justice de Luxembourg dans une affaire intentée par les meneurs de la Super League, le Real Madrid, la Juventus et Barcelone.

Marchetti a noté que les accords de télévision nationaux valent presque trois fois plus que les prix européens dans les revenus globaux de l’industrie. Les clubs européens de premier plan ont gagné 24 milliards d’euros (26,3 milliards de dollars) l’année dernière, selon les recherches de l’UEFA, et seulement 12 % de cette somme provenait de ses compétitions.

Marchetti a détaillé que les 2 milliards d’euros (2,2 milliards de dollars) partagés entre les 32 clubs de la Ligue des champions cette saison ne représentent que 64% des revenus générés par les accords commerciaux de la compétition. Environ 250 millions d’euros (274 millions de dollars) des revenus de la Ligue des champions sont versés sous forme de subventions annuelles aux clubs de la Ligue Europa, de la Ligue de conférence Europa et de la Ligue des champions féminine.

Les ligues européennes ont toujours exhorté l’UEFA à aider le déséquilibre compétitif au niveau national en partageant plus d’argent avec environ 600 clubs de haut niveau qui n’atteignent pas la phase de groupes d’une compétition de l’UEFA.

Actuellement, 105 millions d’euros (115 millions de dollars) sont partagés entre environ 140 clubs qui sont éliminés lors des tours de qualification des compétitions de l’UEFA. Tous les autres clubs qui ne se sont pas qualifiés pour une compétition de l’UEFA se partagent 172 millions d’euros (188 millions de dollars) de paiements dits de solidarité.

Marchetti a déclaré que les cinq premières nations – l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la France – verront leur part d’argent de solidarité plafonnée à partir de 2024, lorsque 30 % de l’excédent seront alloués aux clubs et aux ligues les moins bien classés.