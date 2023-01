L’UEFA va fermer l’échappatoire FFP en raison des accords à long terme de Chelsea

L’UEFA semble prête à apporter des modifications à ses règles de fair-play financier. L’instance dirigeante du sport en Europe a autorisé les équipes à étaler les frais de transfert des joueurs sur la durée de leur contrat complet avec leur nouveau club. Cependant, de nouveaux ajustements à la règle limiteraient cette durée à cinq ans.

Cette décision intervient après que Chelsea a récemment signé Mykhailo Mudryk dans le cadre d’un accord d’une valeur potentielle d’environ 108 millions de dollars. Non seulement c’était un gros contrat, mais les Bleus ont également lié la star ukrainienne à un incroyable contrat de huit ans et demi. Cela signifie que Chelsea peut évaluer le transfert à seulement 11 millions de dollars par an.

Chelsea bat un record de dépenses et évite les problèmes de FFP

Le contrat de Mudryk était l’un des six accords similaires pour les Blues depuis le mercato estival. Benoit Badiashile et David Datro Fofana ont tous deux signé des contrats de six ans et demi. Ensuite, Noni Madueke restera dans l’ouest de Londres pendant sept ans et demi. Marc Cucurella et Wesley Fofana ont également signé des contrats de six et sept ans, respectivement, à partir de l’été.

Jusqu’à présent cette saison, Chelsea a dépensé environ 404 millions de dollars. C’est déjà un record en Premier League pour les dépenses en une seule campagne. Le nouveau propriétaire Todd Boehly ne semble pas encore ralentir non plus. L’homme d’affaires américain poursuit un autre milieu de terrain, Moisés Caicedo et Enzo Fernández seraient à l’étude.

Chelsea, comme d’autres clubs similaires, doit suivre deux ensembles de règles financières. La Premier League a des lois sur les bénéfices et la durabilité qui limitent les pertes totales sur une période de trois ans à 129 millions de dollars. L’UEFA permet actuellement aux clubs de dépenser jusqu’à 70 % de leurs revenus en transferts, frais d’agent et salaires des joueurs.

De nouveaux changements protègent également les équipes

Une source de l’UEFA a déclaré Les temps que la nouvelle loi contribuera également à protéger les équipes. “Si d’autres clubs commencent à faire de même avec des contrats de huit ans, ce sera un gâchis, nous devons donc les protéger”, a déclaré la source.

« Il s’agit simplement de déplacer un problème vers l’avenir. Soit un club peut se retrouver coincé avec un joueur avec un salaire élevé qu’il ne peut pas vendre, soit s’il le vend au bout de trois ou quatre ans, il ne réalisera pas beaucoup de profit. [in accounting terms] parce qu’une grande partie de ses frais de transfert n’a pas été amortie.

Cependant, toute nouvelle règle n’affectera pas les accords précédents conclus par Chelsea ou tout autre club. Cela n’influencerait que les transferts futurs.

PHOTO : IMAGO / PA Images