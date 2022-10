L’UEFA va enquêter sur le chant de l’IRA de l’équipe irlandaise (VIDEO)

Des images ont montré l’équipe féminine irlandaise en train de chanter une chanson offensive après s’être qualifiée pour la Coupe du monde 2023

L’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a lancé une enquête disciplinaire sur une vidéo qui semblait montrer plusieurs membres de l’équipe féminine irlandaise de football chantant une chanson pro-IRA alors qu’ils célébraient leur qualification pour la Coupe du monde de l’année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’Irlande s’est qualifiée pour sa toute première Coupe du monde féminine grâce à une victoire 1-0 en séries éliminatoires contre l’Écosse à Hamden Park mardi.

Peu de temps après le match, des images sont apparues sur les réseaux sociaux de joueurs chantant “Ooh, ah, up the Ra”, qui est une section des paroles d’une chanson intitulée “Celtic Symphony” du groupe irlandais The Wolfe Tones.

L’expression est communément acceptée comme étant en faveur de l’Armée républicaine irlandaise (IRA), dont une branche, l’IRA provisoire, a été responsable d’une multitude d’attaques terroristes tout au long d’une période connue sous le nom de «Troubles» entre 1969 et 1998.

Dans un bref communiqué, l’UEFA a annoncé qu’elle enquêterait sur l’incident pour “comportement inapproprié potentiel» des joueurs et du staff irlandais.

Voici des images des joueurs de la République d’Irlande chantant “Ooh ah up the” Ra “dans leur vestiaire. Le manager, les joueurs et la FAI se sont par la suite excusés #rtesoccer https://t.co/k3XLuHblmU pic.twitter.com/KhC9YTbn3J – RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 12 octobre 2022

“Conformément à l’article 31(4) du Règlement disciplinaire de l’UEFA, un inspecteur de l’éthique et de la discipline de l’UEFA enquêtera sur les éventuels comportements inappropriés des joueuses de l’équipe féminine de la République d’Irlande à la suite du match retour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. match joué contre l’Ecosse le 11 octobre 2022,″ indique le communiqué.

“Des informations à ce sujet seront communiquées en temps utile.”

Vera Pauw, l’entraîneur-chef néerlandais de l’équipe irlandaise, n’a pas tardé à présenter des excuses au nom de son équipe mercredi.

“Nous nous excusons du fond du cœur auprès de tous ceux qui ont été offensés par le contenu des célébrations d’après-match alors que nous venions de nous qualifier pour la Coupe du monde.“, a déclaré Paul.

“Nous reverrons cela avec les joueurs et leur rappellerons leurs responsabilités à cet égard. J’ai parlé avec des joueurs ce matin et nous sommes désolés collectivement pour tout mal causé, il n’y a aucune excuse pour cela.”

Pauw a de nouveau abordé la question lors d’un événement médiatique plus tard mercredi.

“On nous a mis au courant d’un clip devenu viral, sorti du vestiaire“, a-t-elle déclaré.

“Du fond du cœur, nous sommes tellement désolés car il n’y a aucune excuse pour blesser les gens. C’était inutile. J’en ai déjà parlé avec plusieurs joueurs et celle qui l’a posté est dévastée, elle pleure dans sa chambre. Elle est tellement désolée.

“Mais il n’y a aucune excuse pour cela. Si j’avais été là, pour être honnête, je n’aurais pas reconnu [the song’s significance] parce que je suis un étranger, je ne connais pas la chanson, je ne sais pas ce qu’elle veut dire.

“Mais nous sommes une équipe qui respecte toujours tout le monde, et le respect est le premier axe de ma première rencontre avec les joueurs. C’est pourquoi je me sens tellement chez moi dans cette équipe parce qu’il y a toujours du respect pour tout le monde et le fait que cela se soit produit, il n’y a aucune excuse pour cela.

“Nous ne pouvons pas blesser les gens. Cela faisait partie du moment mais ce n’est pas une excuse. C’est donc aussi un moment pédagogique. Nous devons prendre nos responsabilités à tout moment, à tout moment.”