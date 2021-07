L’UEFA va enquêter sur la confiscation du drapeau arc-en-ciel d’un supporter danois par les stewards à Bakou avant les quarts de finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

L’UEFA a déclaré avoir ouvert une enquête après qu’un supporter danois s’est vu confisquer son drapeau arc-en-ciel par des stadiers à Bakou avant le quart de finale de l’Euro 2020 de son pays contre la République tchèque.

La sécurité du stade de la capitale azerbaïdjanaise a semblé retirer le drapeau de deux supporters danois après qu’il ait été visible dans la section danoise lors des échauffements. Deux agents de sécurité sont entrés et l’un d’eux s’est emparé du drapeau.

Kristoffer Føns a déclaré que les stewards avaient refusé de donner une raison pour le retrait de son drapeau, tandis que l’UEFA insiste sur le fait qu’elle n’a jamais demandé au personnel d’un stade hôte de l’Euro 2020 de confisquer les drapeaux arc-en-ciel des supporters.

« Un agent de sécurité officiel de l’UEFA s’est approché de moi et a arraché le drapeau », a déclaré Føns au média danois DR Sporten.

« Nous allions dans un endroit où les droits de l’homme n’existent pas, et j’ai été sceptique quant à la prochaine Coupe du monde qui aura lieu au Qatar, donc je me sentirais comme un hypocrite si je ne faisais rien à ce sujet. »

Image:

Kristoffer Føns a déclaré que les stewards refusaient de donner une raison pour le retrait de son drapeau



L’instance dirigeante du football européen a déclaré que le drapeau avait été rendu au supporter et a insisté pour qu’elle contacte le délégué de l’UEFA et le responsable de la sécurité de l’UEFA au stade pour enquêter dès qu’elle a été informée de l’incident.

« L’UEFA n’a jamais demandé aux stadiers de Bakou – ou de tout autre stade – de confisquer les drapeaux arc-en-ciel », indique un communiqué.

« Dès que l’UEFA a été informée de l’incident, nous avons contacté le délégué de l’UEFA et le responsable de la sécurité de l’UEFA au stade pour enquêter et clarifier le problème avec les stadiers locaux. Nous avons été informés après le match que le drapeau avait été rendu à son propriétaire .

« Le drapeau arc-en-ciel est un symbole qui incarne les valeurs fondamentales de l’UEFA, promouvant tout ce en quoi nous croyons – une société plus juste et égalitaire, tolérante envers tout le monde et l’UEFA a veillé à ce que le drapeau soit rendu au supporter. »