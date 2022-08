L’UEFA utilisera un système de hors-jeu “semi-automatisé” en Ligue des champions

Paris (AFP) – L’UEFA a annoncé mercredi que la “technologie de hors-jeu semi-automatisée” sera utilisée dès la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison ainsi que lors de la Super Coupe de la semaine prochaine.

Le système de suivi optique a été testé lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à Abu Dhabi en février et lors de la Coupe arabe de l’année dernière. La FIFA a confirmé qu’il sera en place pour la Coupe du monde au Qatar.

La technologie de suivi des membres basée sur les données utilise à la fois des caméras dédiées et des caméras de diffusion autour du stade pour donner la position exacte des joueurs sur le terrain, offrant aux officiels du match des informations précises en quelques secondes.

“Ce système innovant permettra aux équipes VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision, améliorant le déroulement du jeu et la cohérence des décisions”, a déclaré Roberto Rosetti, directeur de l’arbitrage de l’UEFA.

Des caméras spécialisées permettent au système de générer 29 points corporels par joueur. L’UEFA a déclaré que 188 tests ont été effectués depuis 2020.

“Le système est prêt à être utilisé dans les matches officiels et mis en œuvre sur chaque site de la Ligue des champions”, a ajouté Rosetti.

Il sera présenté pour la première fois en Europe lors de la Super Coupe de l’UEFA entre le Real Madrid et l’Eintracht Francfort à Helsinki le 10 août.